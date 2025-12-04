Ramos Mejía: denuncian un foco infeccioso en una fuente de la Plaza Bomberitos

Los vecinos de esa zona de Ramos Mejía piden la urgente limpieza del espacio. “Es un caldo de cultivo para el dengue”, alarmaron.

La llegada de los primeros calores sofocantes colmó la paciencia de los vecinos de la Plaza Bomberitos, en la localidad de Ramos Mejía, quienes piden la urgente limpieza de una fuente con agua estancada que fue instalada al momento de remodelar ese espacio verde.

“Esto es un foco infeccioso, un caldo de cultivo para el dengue”, protestaron los frentistas ramenses al aire de Radio Universidad.

La Plaza Bomberitos está ubicada en la intersección de la calle General Acha y la avenida General San Martín. En plena pandemia fue embellecida y remodelada por el Municipio con mobiliario público nuevo que incluyó pérgolas, bancos y juegos. Sin embargo, con el paso del tiempo una de las fuentes del espacio quedó en desuso, comenzó a acumular agua y se tornó un problema.

“Está abandonada. Tiene basura acumulada y agua podrida. Hasta se ven larvas nadando. Necesitamos con urgencia que vengan a desagotar la fuente y limpien el lugar”, exigieron como cierre los vecinos.