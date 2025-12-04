Nombraron a la primera guardaparque de La Matanza que se desempeña en la Reserva Natural de Ciudad Evita

La vecina de la zona preserva el espacio verde que cuenta con más de 120 especies de aves, fauna y flora nativa. Además, concientiza a los visitantes del sobre los peligros de su contaminación y alteración, con el fin de garantizar el disfrute de la biodiversidad local.

En 2015, el Honorable Consejo Deliberante (HCD) de La Matanza otorgó la categoría de reserva natural a un predio de más de 700 hectáreas en la localidad de Ciudad Evita. Esta ordenanza sentó las bases para su debida protección, reforzada por la lucha de los vecinos, que además incluyó una figura más que necesaria, la de un cuidador oficial. Es así como Elida Olga Phillipp, vecina de la zona, se convirtió en la primera guardaparque de la Reserva Natural de Ciudad Evita.

“Mi función es preservar este lugar que es una maravilla. Aquí tenemos más de 120 especies de aves, junto con zorros, lagartos overos, liebres, mariposas monarca y mucha más diversidad. Hay que cuidar todo esto”, expresó Phillipp en diálogo con El1. Además de salvaguardar los ecosistemas y espacios verdes, también concientiza a los visitantes del predio sobre los peligros de su contaminación y alteración, con el fin de garantizar el disfrute de la biodiversidad local.

La guardaparque de la Reserva Natural

Según Phillipp, fue designada para su cargo por el Municipio local hace muy poco tiempo por ser vecina de la zona. “La lucha para cuidar la reserva no es solo mía, sino de todos los vecinos que hace mucho tiempo vienen trabajando para proteger todo esto”, compartió.

En este sentido, recordó sus primeras visitas al predio matancero. “Hay que conocer para cuidar. Yo conocí esto y la verdad para mí es una maravilla. El entrar y empezar a escuchar a las aves es hermoso. Todos quedan fascinados, incluso los chicos de las escuelas que vienen de excursión. Les interesa mucho y hacen preguntas constantemente”, aseguró.

A través de visitas guiadas, de las que también participan vecinos proteccionistas, colegios, profesorados y personas interesadas conocen sobre los pastizales, las plantas, los árboles y la biodiversidad del espacio verde. Además, Phillipp busca concienciar sobre las principales problemáticas que atraviesa la reserva: la contaminación y los incendios intencionales.

“El tema de la basura es un problema muy grande que tenemos. La gente no toma dimensión del daño que causa arrojar los residuos en el predio. Lo mismo ocurre cuando prenden fuego la misma basura porque, además del fuego, hay cosas que no se degradan rápidamente y contaminan la biodiversidad”, alertó.

Lo senderos, una herramienta más que fundamental

Por otra parte, la guardaparque indicó que, en conjunto con los vecinos proteccionistas y los Bomberos Voluntarios de La Matanza, buscan implementar un sistema de senderos que faciliten el ingreso al predio y, en caso de incendios, favorecer una rápida respuesta al fuego.

“Queremos señalizar con colores cada sendero y hacer un mapa para facilitar la entrada de los camiones de bomberos. Si bien en ocasiones somos los vecinos los que nos encargamos de los incendios pequeños, cuando las llamas están fuera de nuestro control necesitamos de los bomberos. Y la identificación de los senderos con colores haría mucho más fácil esta tarea”, consideró.