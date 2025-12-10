Llegan las Colonias de Verano 2026 con propuestas divertidas para la comunidad de La Matanza



Del 2 de enero al 6 de febrero inclusive, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidades y personas adultas mayores podrán disfrutar de las Colonias de Verano municipales gratuitas, las que incluirán actividades deportivas, educativas y recreativas, en 10 predios estratégicamente ubicados en todo el distrito.

Junto a la época más divertida del año, llega una nueva edición de las Colonias de Verano de La Matanza, coordinadas por un equipo de docentes, profesores de educación física y guardavidas. Una iniciativa totalmente gratuita, impulsada por el Gobierno local, que además garantiza transporte, servicio de viandas, servicios médicos y actividades variadas como talleres deportivos, jornadas temáticas, espectáculos y mucho más.



Las Colonias de Verano 2026 están destinadas a niñas y niños desde los 5 años, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidades. Todos los años participan alrededor de 120 mil vecinas y vecinos de escuelas públicas, clubes de barrio, organizaciones sociales y la comunidad del distrito.

Las actividades se dividen en dos turnos diarios en cada predio: de 9:00 a 12:00 horas y de 13:30 a 16:30 horas. La propuesta garantiza diversión y aprendizaje pensadas para todas las edades, incluyendo juegos al aire libre, actividades acuáticas, talleres artístico-expresivos y de circo, campamentos y fiestas temáticas.



El Gobierno local organiza la temporada 2026 a través de la Secretaría de Deportes y Recreación de La Matanza, y junto con la participación de diferentes áreas municipales para garantizar la seguridad, logística y calidad de las actividades, como la Escuela de Guardavidas; las secretarías de Salud; Desarrollo Social; Juventudes; Protección Ciudadana; la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable; y además, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia.



Las inscripciones se realizan, de forma personal, acercándose de 10 a 14 horas al Polideportivo Alberto Balestrini, ubicado en Avenida Juan Manuel de Rosas 1413, Lomas del Mirador. Los cupos son limitados. Las sedes de los Polideportivos que funcionan como Colonias de Verano 2026 se pueden consultar en lamatanza.gov.ar/polideportivos.

Más info: contactarse a las redes sociales @deportesmatanza o al correo secdeportesyrecreacionmatanza@gmail.com