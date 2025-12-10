Papá Noel llega a La Matanza repartiendo alegría, sorpresas y miles de regalos



Llega una nueva edición de Papá Noel en tu Barrio, llevando el espíritu navideño a todas las ciudades del distrito para que todas las niñas y niños disfruten de un obsequio en estas fiestas.

Desde el 11 al 23 de diciembre, Papá Noel recorrerá más de 30 puntos donde repartirá juguetes, de manera totalmente gratuita, para que más de 100 mil niñas y niños reciban su regalo de Navidad y vivan un momento especial junto a su familia.

Cada punto contará con actividades recreativas, sorpresas y la presencia de Papá Noel, quien recibirá a las chicas y chicos para tomarse fotos y entregar personalmente los juguetes.

Todos los años, el Gobierno local realiza una fuerte inversión para que ninguna niña o niño de La Matanza se quede sin su regalo de Navidad. Este 2025, con mucho esfuerzo de la gestión, no será la excepción y cada familia podrá celebrar las Fiestas con mucha alegría, emoción y mucho amor para renovar la esperanza.

El recorrido de Papá Noel en tu barrio estará publicado en las redes del Municipio: @municipiodelamatanza, en las historias, y en la web: lamatanza.gov.ar/. Es importante destacar que la actividad, en caso de lluvia, se suspende y se reprograma.