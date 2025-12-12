Débora Giorgi: “Hay un proceso de desindustrialización en la provincia de Buenos Aires”

“Esta crisis se generaliza a todas las industrias de la provincia de Buenos Aires, que constituyen el 50 por ciento de la industria de todo el país», afirmó la secretaria de Producción matancera.

La semana pasada, en el Salón Malvinas del Palacio Municipal, la secretaria de Producción de La Matanza, Débora Giorgi, encabezó un encuentro con trabajadores y empresarios de los rubros textil, calzado y marroquinería. El sector atraviesa una crisis muy profunda, con un uso de su capacidad instalada industrial de poco más del 40 por ciento.

Tras la reunión, las partes coincidieron en generar y mantener una agenda común de encuentros y de propuestas, con el diseño de una política industrial integral para hacer frente al cierre de las PyMEs y las industrias del sector. Entre otras problemáticas, se mencionaron las tarifas, que aumentan a tono con el dólar, y la fuerte reducción de la oferta de crédito.

Tras la reunión, Giorgi expresó: “Evaluamos el estado crítico de estos sectores industriales a partir de las políticas del Gobierno nacional”. No obstante, destacó: “También, propusimos cuestiones que puedan paliar el destino que hoy las avasalla, la pérdida de unidades productivas y de puestos de trabajo”.

En esta línea, aseguró que “hay un proceso de desindustrialización que es común para estas cadenas textiles y del calzado, que son sectores sensibles”. “Esto se generaliza a todas las industrias de la provincia de Buenos Aires, que constituyen el 50 por ciento de la industria de todo el país”, aseveró.

Plan estratégico del sector

Hace un mes, y ante este delicado escenario, la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) elaboró un plan estratégico que elevó al Ministerio de Economía, con el objetivo de mejorar la competitividad y amortiguar la crisis en el rubro. Entre otras cosas, se propone una rebaja de los costos laborales de las empresas y la ampliación de su capacidad exportadora.

Previo al plan estratégico, la FITA dio a conocer un informe que dio cuenta de que la actividad textil se derrumbó 18,1 por ciento interanual en agosto, mientras que la caída industrial promedio fue de 4,4. Además, precisó que los rubros textiles, confección, cuero y calzado totalizaron poco más de 108.000 empleos formales, 5.000 puestos menos que en el 2024.