La Matanza cierra el año con un Concierto de Navidad para toda la familia

El gran evento musical estará protagonizado por dos agrupaciones corales de excelencia, la Coral de San Justo y la Orquesta de Cámara de La Matanza.

El Gobierno local cierra con broche de oro el gran año de gestión cultural y la amplia agenda artística propuesta, ofreciendo un evento de alto nivel que reunirá a dos de sus agrupaciones más destacadas.

El Concierto de Navidad se llevará a cabo el próximo sábado 13 de diciembre, a las 19 horas, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en Álvarez Jonte 77, Ramos Mejía, y estará protagonizado por:

El Coral San Justo, dirigido por la Maestra y Secretaria de Cultura local, Silvia Francese, es una de las agrupaciones corales más importantes de La Matanza y sostiene su actividad cultural en el distrito desde el año 1981. Cuenta con un historial de presentaciones en prestigiosas salas, como el Teatro Colón y el Congreso de la Nación, y ha obtenido nueve medallas de oro en certámenes internacionales en Europa.

En tanto, la Orquesta de Cámara MTZ, creada en 2025 bajo la dirección de las profesoras Silvia Francese y Erika Mech, es un semillero de talentos que ofrece a las juventudes musicales un espacio de prestigio, proyección y profesionalización.

Ambas agrupaciones son promovidas por el Gobierno local con la finalidad de obrar como instrumento cultural que brinde formación, oportunidades de desarrollo musical y un espectáculo de excelencia para las y los vecinos; en un distrito que potencia el crecimiento de la cultura, el arte y la música como generadores de identidad, pertenencia, creatividad e innovación.