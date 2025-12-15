Dos cortometrajes creados en La Matanza triunfan en festivales internacionales

Las producciones audiovisuales «Lo siento», dirigida por Maida Filippini, y «Lo que no supe ver», dirigida por Daniela Tuama, continúan recorriendo festivales de todo el mundo y recibiendo distinciones por la sensibilidad, la calidad narrativa y el compromiso social con el que abordan sus historias.

Los cortometrajes de Maida Filippini y Daniela Tuama, oriundas de La Matanza, han sido premiados en el Black Cat Award International Film Festival 2025. Ambas obras surgieron del Taller de Introducción a la Cinematografía dictado por el profesor Enrique Fraquelli en el Centro Educativo Obrador Acuario de González Catán, en el marco del programa Escuelas de Oficios 2025 impulsado por la Secretaría de Producción del Municipio de La Matanza.

«Es un orgullo muy grande ver que un grupo de personas en González Catán, un espacio del conurbano bonaerense que siempre es signado negativamente, esté llevando un mensaje interesante y con compromiso social a nivel internacional. Historias matanceras que llegan a pantallas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Jamaica y Bolivia es muy destacable», expresó el profesor del Taller, Enrique Fraquelli.

Las Escuelas de Oficio de La Matanza fueron impulsadas por el Gobierno local con el fin de fortalecer la formación en el distrito y brindar oportunidades de desarrollo profesional y laboral para jóvenes y adultos. El programa cuenta con el respaldo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la certificación académica de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), otorgando un valioso marco institucional y profesional a sus participantes.

Lo siento: una obra que ya suma múltiples reconocimientos, fue escrita y dirigida por Maida Filippini. Suma ocho participaciones en festivales internacionales, en donde destacó como Mejor Cortometraje en el Black Cat Award International Film Festival 2025 (Bolivia), selección oficial y tres proyecciones en Londres, participación en festivales de Estados Unidos, mención de honor en un festival de Jamaica.

Sobre el impulso de hacer cine, Maida Filippini señaló: «Si tenés una idea, armate un equipo. Conectate con otros, porque en el arte solo no se puede; se hace colectivamente. Cada uno aporta algo: una cámara, una luz. Y lo principal es creer en lo que querés hacer, porque si vos no creés, nadie lo va a hacer por vos.»

Lo que no supe ver: dirigido por Daniela Tuama, fue reconocido con el premio a Mejor Cortometraje Debutante en el Black Cat Award International Film Festival 2025, consolidándose como una de las miradas más prometedoras del nuevo cine local.

Por su parte, Daniela Tuama remarcó el valor de contar con espacios de formación gratuitos y accesibles dentro del distrito: «Está bueno que se hagan cursos en La Matanza, cerca de nuestras casas, con profesores que te apoyan y cuentan con herramientas para llevar adelante nuestros proyectos. Y si todo esto es gratuito, mejor: da más oportunidades para todos.»

Crecimiento cultural y nuevos talentos para el cine local

Las distinciones obtenidas por ambos cortometrajes representan un avance significativo no solo para sus directoras, sino también para el proceso de formación audiovisual y profesional que se está consolidando en La Matanza. Los logros alcanzados en festivales internacionales posicionan a estas realizadoras dentro del circuito global, y confirman la calidad del trabajo, llevado adelante por un Municipio que apuesta a las Escuelas de Oficios como impulso para los potenciales y las oportunidades de las y los jóvenes de La Matanza.