Cientos de estudiantes comienzan su camino en la Universidad Nacional de La Matanza

Son aspirantes a carreras de grado que inician el curso de ingreso de este verano, el que se desarrollará desde el 2 de febrero hasta el 7 de marzo.

La Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) le da la bienvenida a los aspirantes que iniciarán sus clases, pertenecientes a la Segunda Instancia del Curso de Ingreso. A lo largo de este curso, que finalizará el 7 de marzo, los participantes tendrán la oportunidad de adquirir herramientas fundamentales que les ayudarán a iniciar su carrera universitaria con confianza.

A través de un enfoque integral, el Curso de Ingreso introduce a los alumnos en el conocimiento científico. Lo que permitirá que exploren los fundamentos filosóficos, epistemológicos y metodológicos que sustentan las diversas disciplinas que ofrece la UNLaM.

Además, con la finalidad de ampliar la tasa de retención estudiantil y minimizar el desgranamiento y la deserción, el Ingreso busca fortalecer los conocimientos adquiridos por los alumnos y prepararlos para afrontar las exigencias de la formación de grado universitario. Para mayor información sobre el Curso de Ingreso, se puede acceder al siguiente enlace.