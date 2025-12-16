Ya funciona la aplicación “NISA SUBO” para saber cuándo llegará el próximo colectivo

La empresa matancera presentó su propia app para que el usuario tenga en su celular toda la información para administrar su tiempo. Detalles del funcionamiento.

La empresa de transporte Nuevo Ideal SA (NISA), a cargo de las líneas de colectivos 620, 382 y 205, lanzó su propia aplicación para celulares. De esta manera, se acabaron las esperas interminables y la incertidumbre en la parada. Con la aplicación oficial, disponible para dispositivos Android, se pueden planificar los viajes de manera eficiente y ahorrar tiempo valioso. Es la única que funciona en el partido de La Matanza.

¿Cómo funciona?

Cada colectivo está equipado con tecnología GPS y GPRS que transmite su ubicación exacta en tiempo real. La aplicación utiliza estos datos precisos para calcular el tiempo estimado de llegada a la parada.

Más información…

Características principales:

Tiempos reales: el cálculo se basa en la ubicación actual del vehículo.

Fácil de usar: posee una interfaz intuitiva y sencilla para encontrar la línea y parada de manera rápida.

Planificación inteligente: organiza el día porque se sabe con exactitud cuándo salir de casa o del trabajo al usar la geolocalización del celular que muestra las paradas cercanas en un radio de 500 metros.

Información precisa: tecnología GPS y GPRS de alta fiabilidad.

Sentido del viaje identificado: distingue fácilmente entre rutas de ida y vuelta.

Cómo identificar tu sentido de viaje (I) y (V)

Para ayudar a elegir la parada correcta, se identificaron los sentidos de las rutas:

Sentido (I) – Ida: corresponde a la ruta que se dirige desde las cabeceras principales (ya sea General Paz o Ciudadela) hacia su destino final.

Sentido (V) – Vuelta: es la ruta de regreso, volviendo nuevamente hacia las cabeceras de General Paz o Ciudadela.

Al seleccionar la parada en la app, se verá si es (I) o (V) para asegurar que se espera el colectivo que va en dirección correcta.

La aplicación ya está disponible para descargar desde Google Play Store, a través del siguiente link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mgsima.nisasubo.