La CGT Matanza se planta contra la reforma laboral: “O lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie”

La central obrera rechazó contundentemente la iniciativa que impulsa el Gobierno nacional, al advertir que “quieren tirar por tierra las ocho horas de trabajo, el sueldo digno, las vacaciones y el aguinaldo”.

En el marco del plenario del peronismo de La Matanza, la CGT local reflexionó sobre el contexto social y económico que atraviesa el país y expresó un fuerte rechazo a la reforma laboral que el Gobierno nacional pretende aprobar en sesiones extraordinarias. Asimismo, convocó a movilizar masivamente el próximo jueves 18 de diciembre a Plaza de Mayo.

Durante el encuentro, el secretario general de la CGT y dirigente de la UOCRA, Heraldo Cayuqueo, advirtió que la crisis actual no afecta solo a los trabajadores, sino a la sociedad en su conjunto. “Este modelo está hecho para un 20 por ciento de la población, para los más poderosos”, lanzó. “Lo que nos dio el General Perón, las ocho horas de trabajo, el sueldo digno, las vacaciones y el aguinaldo, hoy lo quieren tirar por tierra”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó los cambios en la jornada laboral propuestos por el oficialismo nacional y señaló que “el orden es sinónimo de progreso y el progreso se dará con sueldos dignos”, al tiempo que defendió la reducción de la jornada como una herramienta para combatir la informalidad: “El mundo contemporáneo avanza hacia menos horas de trabajo para que más compañeros puedan ingresar al mercado laboral”. “Hoy hay alrededor de 800 mil nuevos trabajadores en la informalidad”, aseveró.

Todos en el mismo barco

Así, destacó el rol de los movimientos sociales y de la juventud que “se moviliza en busca de un trabajo digno que hoy no puede conseguir”, y llamó a fortalecer la unidad del movimiento obrero. “Estamos todos en el mismo barco. Tenemos que trabajar de forma coordinada y unida porque hay una sociedad que nos está mirando y preguntando qué hacemos”, remarcó.

En esa línea, instó a “militar la información” en cada barrio del distrito. “Tenemos que sacar mesas, ser predicadores y explicar qué propone el movimiento obrero, el municipio de La Matanza, el gobierno de la Provincia y qué contrapropone el Gobierno nacional”, afirmó. Además, denunció la “pérdida de más de 100 mil puestos de trabajo a nivel nacional, el cierre de más de 17 mil pymes en el país y la paralización de grandes obras en el distrito como la planta de tratamiento de Gregorio de Laferrere y las viviendas del Procrear en Ciudad Evita”.

“Esto no lo puede solucionar una organización sola de manera individual. Como decía el General Perón: o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie”, enfatizó. A su vez, criticó al Gobierno nacional por la delicada situación que atraviesan las y los jubilados y las personas con discapacidad, como así también el deterioro del sistema de salud. “Cada día que pasa estamos peor. No podemos quedarnos con los brazos cruzados a esperar que el Presidente tenga sensibilidad”, precisó.

Propuesta de cara al futuro

Por su parte, el dirigente de Comercio y secretario gremial de la CGT local, Ernesto Ludueña, sostuvo que el ajuste sobre los derechos laborales “no empezó ahora”, sino que viene de hace tiempo. “Esto comenzó con el golpe militar de 1976, con Martínez de Hoz y el mismo plan económico que se repite una y otra vez”, señaló.

Así, Ludueña llamó a profundizar el plan de lucha, pero también a construir una alternativa “para salir de la crisis”. “No alcanza con debatir las problemáticas de hoy. Tenemos que elaborar una propuesta clara de cara al futuro con una esperanza para la sociedad”, afirmó. En ese marco, planteó la necesidad de definir propuestas concretas en materia de jubilaciones, pensiones, educación, salarios, salud pública y empleo.

18D en las calles

“El 18 vamos a estar en la calle, movilizados y resistiendo un embate que no es solo contra los trabajadores, sino contra toda la comunidad”, aseguró. Además, alertó sobre el “cierre de más de 26 mil pymes, que representan el 80 por ciento de la masa laboral del país”, y la “pérdida de más de 400 mil empleos”. “¿De qué ley de empleo estamos hablando si cada hora cierra una empresa? ¿Qué ley vamos a discutir si el día de mañana no sabemos dónde la vamos a aplicar?”, cuestionó.

Finalmente, Ludueña advirtió que “se están creando leyes para las multinacionales y el poder concentrado” y subrayó: “Al ritmo que vamos, quizá haya una ley consensuada, pero no va a haber trabajadores ni empresas donde aplicarla”. “Prefiero morir de pie antes que vivir de rodillas, por eso voy a defender hasta el último compañero en su jornada y derecho laboral porque somos un país digno y de respeto en el mundo por nuestras condiciones laborales”, finalizó.