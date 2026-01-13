Jubiladas, jubilados y personas con discapacidad ya disfrutan de las Colonias de Verano en La Matanza

Con la inclusión y el acompañamiento social como ejes, el Gobierno local puso en marcha las colonias de vacaciones gratuitas donde, además de chicas, chicos y jóvenes, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad también disfrutan de propuestas que combinan actividades acuáticas, recreativas, deportivas y culturales. El programa garantiza transporte, viandas, protección y controles médicos.

Inició la temporada verano 2026 y, desde el pasado 2 de enero, miles de vecinas y vecinos disfrutan de las Colonias de MTZ con todo tipo de iniciativas deportivas y entretenimientos, de forma totalmente gratuita y en 11 predios del distrito.



En cada edición, se fortalece la inclusión de adultos mayores y personas con discapacidad, brindando espacios seguros y profesionales de contención en un contexto social y económico complejo. Además, las colonias garantizan el transporte, la alimentación, la asistencia médica, la seguridad, la logística y la calidad de las propuestas, con la participación de la Escuela de Guardavidas y las secretarías de Salud, Desarrollo Social, Protección Ciudadana, la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable local, y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Las propuestas para las personas adultas mayores incluyen talleres de folklore, estimulación cognitiva y dinámicas grupales diseñadas para promover una vida saludable, fortaleciendo el movimiento, la vitalidad y los vínculos sociales en un espacio de encuentro que garantiza la participación y el disfrute de nuestras jubiladas y jubilados.



Asimismo, las colonias para personas con discapacidad brindan una enriquecedora experiencia de convivencia con grupos juveniles. Bajo la supervisión de equipos profesionales, se desarrollan propuestas acuáticas, recreativas y expresivas adaptadas a las necesidades de cada persona, y fomentando la integración plena y el desarrollo de vínculos dentro de la comunidad

Un año más, La Matanza promueve la inclusión, la igualdad de oportunidades, el derecho al deporte y el acceso a espacios recreativos de calidad, asegurando que toda la comunidad pueda disfrutar de las vacaciones de verano.