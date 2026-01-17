Piden colaboración para una joven de 21 años que sufrió fractura de columna en un siniestro vial

El hecho ocurrió el 13 de diciembre de 2025 sobre la calle Brandsen, entre Arribeños y Labardén, en Ramos Mejía. Además de la fractura, Abril Guadalupe Agüero tiene concepción medular.

El sábado 13 de diciembre de 2025, Abril Guadalupe Agüero, de 21 años, se encontraba circulando a bordo de una moto con su padre y uno de sus hijos. A la altura de la calle Brandsen, entre Arribeños y Labardén, en Ramos Mejía, la familia fue impactada por otro vehículo y la joven salió despedida de la moto. Con fractura de columna y la médula comprometida, se encuentra internada en el Hospital Balestrini de Ciudad Evita.

En comunicación con El1, su hermana Ana Agüero indicó que Abril tiene fracturas en las vértebras torácicas T2, T3, T4, T10 y T12. “Ella no tiene muchas probabilidades de volver a caminar, pero nosotros somos muy creyentes y esperamos un milagro. Por eso queremos operarla lo antes posible, pero no podemos acceder a los insumos correspondientes para la intervención”, explicó.

Cómo fue el siniestro vial de Ramos Mejía

El día del siniestro, Abril, su hijo de cinco años y su padre iban circulando por Brandsen en moto hasta que un auto frenó delante de ellos. “El otro conductor se detuvo porque había un auto saliendo de un garaje. Luego, le hace señas a mi papá para que pase, y al esquivar al auto que salía del garaje, otro auto que iba por el otro carril impactó contra ellos”, indicó.

Según informó la familia, ninguno de los autos involucrados asistieron a la joven. “Por suerte, ella iba con casco, sino ella podría haber muerto del latigazo que sufrió en la columna. Anteayer se cumplió un mes de su internación y ella está completamente acostada: solo tiene movilidad de cabeza y brazos. Sabemos que es muy probable que no vuelva a caminar, pero necesitamos continuar con la operación”, aseguró.

Abril, también madre de un bebé de un año y cuatro meses, necesita 24 horas de cuidados. “Para estar en el hospital con ella, necesitamos recursos. Nosotros no podemos dejar de trabajar, pero todo nos genera muchos gastos. Somos una familia humilde, y no tenemos el dinero suficiente para su cirugía, por eso pedimos la ayuda de la gente”, cerró.

Quienes deseen colaborar con la familia, pueden comunicarse con Ana Agüero al 11-2598-8994.