16 de enero de 2026
Locales

El grupo Esbrújulas representará a La Matanza en el Pre Cosquín

El 1 Digital

El conjunto folclórico se embarcó rumbo a Córdoba para participar de uno de los certámenes artísticos más importantes del país.

Uno de los festivales más convocantes e importantes de Argentina es sin dudas el Pre Cosquín, el cual comenzó a tener su lugar y relevancia como la antesala de la fiesta regional más impactante del país: Cosquín. Cada año, miles de artistas se congregan para mostrar su talento arriba del escenario cordobés y llegar a la final para consagrarse. Entre los participantes se encuentra el conjunto Esbrújulas.


El grupo vocal está integrado por Laura Hatton (voz), Julia Gorosito (voz y accesorios) y Luciana Corral (voz y bombos). En esta ocasión, Esbrújulas estará sobre el escenario este viernes y competirá en la categoría Conjunto Vocal. Rubro en el que ya cuenta con un antecedente destacado debido a su participación en el Pre Cosquín 2024, edición en la que llegó a la final por la que obtuvo una mención y un reconocimiento por su presentación.

La música del grupo transita por distintos paisajes del folklore argentino, buscando abrir camino entre lo tradicional y lo contemporáneo. Con arreglos propios y ajenos (todos originales, algunos de ellos forjados en la espontaneidad del tiempo musical compartido, otros pedidos específicamente a compositores y/o arregladores para el proyecto), llegan a su público de manera cálida y dinámica.

Esbrújulas transporta a los oyentes a diferentes espacios y momentos vividos a través de chacareras, gatos, zambas, chamamés, tonadas, vidalas, huaynos y valses. Composiciones antiguas y modernas, con un tratamiento que escapa a lo meramente tradicional, así, conforman su ecléctico repertorio.

De esta manera, la propuesta vocal de Esbrújulas vuelve a decir presente en la ciudad cordobesa Cosquín y representará al municipio de La Matanza, llevando talento a uno de los escenarios más importantes del folklore nacional.

Fotografías: Instagram Esbrújulas.

