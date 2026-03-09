Fernando Espinoza presentó las nuevas autoridades del Gabinete Ejecutivo local



El Gabinete municipal de La Matanza se renovó con la incorporación de nuevas funcionarias y funcionarios, entre los que se destacan dirigentes de otros espacios políticos, con el principal objetivo de formar «un gran Movimiento de Unidad Nacional capaz de crear una nueva mayoría con todos los sectores, para ser la alternativa que necesitan todas las argentinas y argentinos», así lo destacó el intendente Fernando Espinoza.

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM) Fernando Espinoza designó, ante una multitud que colmó el Salón Malvinas y el Patio General Las Heras del Palacio municipal, a las nuevas autoridades que integrarán el Ejecutivo, entre las que se destacan el nombramiento de Héctor «Toty» Flores, reconocido político y dirigente social, fundador de la Cooperativa La Juanita, ex concejal y diputado Nacional por Juntos por el Cambio, al frente de la Subsecretaría de Economía Social y Productiva; Laura Greco, como Subdelegada municipal de Villa Celina; y como Subsecretario de Cultura y Educación, a Jorge Lampa, ambos ex concejales de La Matanza por el bloque Cambiemos.

Durante el acto, el jefe comunal resaltó la importancia de las designaciones: «Lo principal es lo que hoy necesita la Argentina«, y agregó: «No importa de dónde vengas, importa a dónde vamos. Y a dónde vamos es justamente a generar una nueva Argentina donde tengan posibilidad de desarrollarse en la vida nuestros jóvenes, donde nuestros abuelos vuelvan a tener jubilaciones dignas, donde los trabajadores vuelvan a tener salarios dignos«.

Además, se presentó como Subsecretario de Veteranos de Guerra de las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich e Islas del Atlántico Sur, a Raúl Rodríguez; a Belén Pagni como Secretaria de Juventudes; y a Patricia Díaz como Subsecretaria General de Economía Social y Solidaria. Asimismo, asumió al frente de la Subsecretaría de Desarrollo Social, la ex diputada Brenda Vargas Matyi; Mario Barresi como Subsecretario General de Espacios Públicos y Servicios Públicos; y el histórico concejal Ricardo Rolleri, tendrá a su cargo a la nueva Secretaría de Desarrollo Estratégico.

El nombramiento en áreas estratégicas tiene que ver con continuar dando respuesta y acompañando a la comunidad ante las graves consecuencias de las políticas económicas y sociales del Gobierno nacional. En ese sentido, el Intendente municipal, anunció: «Vamos a generar nuevas cooperativas de trabajo para sostener a las vecinas y vecinos desocupados. Por eso, vamos a trabajar muy fuerte con economía social y también vamos a duplicar la inversión en educación, que es una de las principales herramientas para brindar mejores oportunidades y cambiar el futuro».

Para finalizar, reconoció el rol de la «quinta provincia argentina» en dar los grandes pasos que luego marcan el rumbo: «desde La Matanza se estamos fundando un gran Movimiento de Unidad Nacional, que tiene que ver con una nueva provincia, una nueva Argentina, que genere un nuevo gran frente electoral con todos los sectores de la sociedad».

La asunción de los nuevos funcionarios se llevó a cabo con la presencia de la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Liliana Yambrún, el jefe de Gabinete, Claudio Lentini, el vicejefe de Gabinete, Nicolás Fusca, la secretaria General de Gobierno, Silvia Francese, el Secretario de Planificación Estratégica y Acción Territorial, Antonio Colicigno, demás miembros del ejecutivo municipal, conce