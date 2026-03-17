Llega Municipio en tu barrio: atención directa y trámites gratuitos para toda la comunidad



En La Tablada y San Justo, el Gobierno local retoma el programa que facilita el acceso a servicios de salud, documentación y asesoramiento general cerca del hogar. Las jornadas funcionarán de 10 a 15 horas, durante esta semana para que las vecinas y los vecinos resuelvan diversas gestiones administrativas y sociales, sin necesidad de trasladarse.

El Gobierno local vuelve a poner en marcha Municipio en tu barrio para acercar la gestión a cada rincón del distrito. Esta iniciativa busca eliminar las barreras geográficas y administrativas, permitiendo que la comunidad reciba orientación profesional y soluciones concretas en espacios públicos de referencia, fortaleciendo la presencia institucional en todas las ciudades.



Durante las jornadas, diversas áreas municipales brindarán atención integral sobre los programas de acompañamiento y asesoramiento del Municipio y la Provincia.



Las vecinas y vecinos podrán acceder a una amplia gama de servicios que incluyen el operativo de DNI, para tramitar el documento nacional, actualizaciones, cambios de domicilio y partidas; registro de la tarjeta SUBE einscripción a la Policía Bonaerense. En materia de salud, se realizarán vacunaciones de calendario, antigripal y COVID-19, además del programa Promo-ver, que ofrece testeos de VIH-Sífilis y controles de presión y glucemia.

En Municipio en tu barrio, las y los jóvenes del distrito pueden acercarse al espacio de Punto Empleo Joven para recibir asesoramiento sobre búsqueda de trabajo y sobre la confección del Currículum Vitae (CV), en el momento.



Luego de la presencia en la Plaza de San Justo, el cronograma se desarrollará en dos puntos estratégicos:

📍 18 y 19 de marzo

Plaza Manuel Belgrano

Catriel y Olleros, La Tablada

📍 20 de marzo

Plaza San Nicolás

Dolores y Lynch, San Justo

Mediante el trabajo articulado de las áreas de Juventudes, Salud y Desarrollo Social, el programa Municipio en tu Barrio funciona como una ventanilla única que agiliza trámites y garantiza el acceso a derechos en todo el distrito. Esta iniciativa busca profundizar el vínculo directo con la comunidad, facilitando gestiones esenciales cerca del hogar de cada vecina y vecino. Próximas fechas en las redes oficiales de @municipiodelamatanza y @juventudeslamatanza.