Seguridad vial: la multa por circular sin patente puede alcanzar 1.800.000 pesos

En 2025, la Agencia Nacional de Seguridad Vial sancionó a 7.235 conductores sin patente. Todos los vehículos, incluidos acoplados y semirremolque, deben contar con sus chapas patentes colocadas, visibles y legibles, sin ningún tipo de aditamento.

En el último año, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó y sancionó a 7.235 conductores que circulaban sin patente o con las chapas adulteradas en rutas y autopistas de todo el país. Ante esta situación, el organismo remarcó que la patente debe estar colocada de forma visible y cumplir con las características establecidas por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).

La normativa nacional exige que todos los vehículos, incluidos acoplados y semirremolque, tengan sus chapas patentes colocadas, visibles, legibles y sin ningún tipo de aditamento. Además, establece que si un vehículo circula sin patente o la lleva en un lugar incorrecto, no puede continuar su marcha hasta regularizar la situación. Según la jurisdicción, la multa por no contar con la chapa identificatoria puede llegar a 1.800.000 pesos.

Circular sin patente: las excepciones

Cabe recordar que el Gobierno Nacional anunció en septiembre de 2025 la regularización de la distribución de chapas patentes, luego de normalizar el proceso para la provisión adecuada y estable de patentes metálicas en todo el país. Solo en caso de robo, hurto, pérdida o deterioro se podrá circular con la patente provisoria de papel oficial por hasta 60 días.

Además de ser una infracción grave, circular sin dominio afecta la trazabilidad del vehículo y dificulta su identificación en casos de siniestros viales, lo que implica un riesgo adicional para los sistemas de control. Asimismo, se registraron casos de conductores que retiran o esconden la patente para evitar multas por exceso de velocidad, una conducta que refleja el mayor desapego por las normas de tránsito.