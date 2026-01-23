“Todos por Alaia”: la campaña solidaria para asistir a una nena de tres años que sufrió un ACV

Alaia Rubi Galvan, del barrio Dorrego de González Catán, se encuentra internada en diversos hospitales desde agosto de 2025. La familia necesita terminar de construir su casa para que la pequeña pueda continuar su tratamiento en su hogar de La Matanza.

Bajo el lema “Todos por Alaia”, una familia del barrio Dorrego de González Catán impulsó una campaña solidaria en beneficio de la nena de tres años que sufrió un ACV y se encuentra recibiendo tratamiento en un hospital privado del partido de Tres de Febrero. Para que la pequeña pueda continuar su tratamiento en su hogar de La Matanza, sus padres necesitan terminar de acondicionar la vivienda, por lo que solicitan materiales de construcción.

En comunicación con El1, María Leguizamon, madre de Alaia, recordó que la niña fue internada por una laringitis en el Hospital Néstor Kirchner de Gregorio de Laferrere el 27 de agosto de 2025. No obstante, su cuadro empeoró rápidamente. A los pocos días fue trasladada al Hospital del Niño de San Justo, donde llegó con una hipoxia y paro cardiorespiratorio. Eventualmente, sufrió un ACV y ahora se encuentra recibiendo atención en el Hospital Nuestra Señora de la Merced, en Tres de Febrero.

“Producto del ACV tuvo una epilepsia leve, espasmos y un daño neurológico que por suerte se está corrigiendo. Ella tiene cobertura en el hospital hasta el próximo 14 de febrero, luego va a tener que volver a casa pero el problema es que no vamos a poder seguir viviendo donde estamos ahora, pero nuestra casa de Dorrego aun no está terminada”, explicó la mujer.

Cómo continúa el tratamiento de Alaia

Para evitar el contagio de enfermedades respiratorias, los médicos recomendaron a la familia que Alaia continúe el tratamiento en su casa. “Solicité asistencia de un programa nacional para construir una habitación arriba de la casa, pero nos falta toda la loza. Meses atrás compramos los ladrillos de telgopor: tenemos 25, pero necesitamos alrededor de 70. En tanto, mi marido se quedó sin trabajo y no podemos costear los materiales que nos faltan”, indicó.

A través de la campaña “Todos por Alaia”, la familia apunta a la generosidad de la comunidad para que la niña de tres años pueda regresar a su casa. “Queremos que ella conviva con sus siete hermanos, porque estuvo aislada desde agosto. La recuperación es larga: por una mala atención inicial, va a necesitar de una reconstrucción de sus cuerdas vocales, sino no va a poder hablar. También se afectaron sus vías aéreas superiores. Pero queremos que esté en familia para que se siga recuperando”, agregó Leguizamon.

Quienes deseen colaborar donando materiales de construcción o dinero a la familia de Alaia, pueden comunicarse con sus padres a través del Instagram @todos_por_alaia26.