Asistencia, inclusión y soberanía alimentaria: Conocé las propuestas destinadas al desarrollo social en La Matanza



Atento a las realidades de cada ciudad, el Gobierno local transforma las necesidades de la comunidad en acciones estratégicas, desplegando políticas públicas que alcancen a todas las familias y lleguen a cada hogar.

Con el objetivo de garantizar derechos y acompañar el crecimiento de cada familia, el Municipio de La Matanza continúa profundizando sus políticas de desarrollo social, soberanía y seguridad alimentaria e inclusión. A través de operativos territoriales y puntos de atención en las diferentes ciudades del distrito, se busca facilitar el acceso a servicios esenciales y fortalecer la presencia del Estado local.

Programas clave disponibles para la comunidad

Apoyo nutricional con el Programa Más Vida, destinado a embarazadas y familias con niños hasta edad escolar, que no tengan Tarjeta Alimentar, con el fin de asegurar una nutrición saludable desde el inicio de la vida.

Soberanía Alimentaria con el programa Huertas Matanceras, que fomenta la producción de alimentos en los hogares. El programa cuenta con más de 15 puntos de entrega de semillas de estación y brinda capacitaciones abiertas para que cada familia pueda tener su propia huerta agroecológica.

Programa de Asistencia Alimentaria al Paciente Celíaco, un refuerzo alimentario específico para personas con celiaquía que no cuentan con obra social ni ingresos formales.

En materia de inclusión y discapacidad, la Subsecretaría de Personas con Discapacidad ofrece asesoramiento legal, orientación sobre el acceso al Certificado Único de Discapacidad (CUD), gestión de pases de transporte, certificados médicos para pensiones y jornadas de integración en los barrios.

A estas iniciativas se le suma el programa Accediendo a Derechos, que acerca a las vecinas y vecinos la posibilidad de realizar trámites y consultas. En conjunto con la Secretaría de Salud Pública, el Municipio traslada las oficinas a las ciudades del distrito sin la necesidad de que la comunidad se traslade.



Asimismo, se mantiene el apoyo constante a Comedores y Copas de Leche, garantizando los recursos necesarios para que estos espacios comunitarios sigan cumpliendo su rol fundamental en la alimentación diaria de miles de familias matanceras.