Aldo Bonzi: continúan los avances en la obra del paso bajo nivel

Luego de permanecer más de un año paralizada, la construcción del paso bajo nivel del ramal Crucero General Manuel Belgrano de la Línea Belgrano Sur, sobre la calle Castro Barros, fue retomada y avanza con rapidez. La obra, enmarcada en el plan de emergencia ferroviaria y ejecutada por Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), promete una mejora integral en la circulación urbana y ferroviaria de la zona.

Cabe recordar que, meses atrás, habilitaron el viaducto del ferrocarril Belgrano Sur, entre Aldo Bonzi y Tapiales. Con 0,90 kilómetros de extensión, forma parte del proyecto de renovación integral del ramal M de dicha línea, desde la estación Tapiales hasta la estación Marinos del Crucero General Belgrano. Los trabajos incluyen, también, la duplicación de vías desde la playa ferroviaria de Tapiales hasta la calle Castro Barros.

En diálogo con El1, Alberto García, historiador, investigador y fotógrafo de la localidad e impulsor del grupo Aldo Bonzi Histórico en Facebook, actualizó el estado de la obra esperada por los vecinos de la zona. “Es espectacular, una de las más grandes. Avanza a buen ritmo, acelerado”, aseguró.

Los inicios de la obra del paso bajo nivel

En este contexto, recordó que el proyecto integral comenzó en 2013, pero sufrió interrupciones en dos gobiernos distintos. Asimismo, durante la gestión actual hubo un momento en que la obra “quedó totalmente paralizada”, pero los trabajos fueron retomados meses atrás.

“Esto generó un gran problema. La obra, en la que se desempeñaban alrededor de 180 personas, quedó parada. Aldo Bonzi tiene un gran problema, y es que está relativamente encajonada la localidad. Como consecuencia, incrementó casi dos kilómetros de trayecto por día a quienes se dirigían a Capital. Pero ahora avanza nuevamente”, señaló.

De esta manera, García destacó que duplicaron la vía para aumentar la frecuencia y lograr que la mayor cantidad de flujo de gente pueda llegar a la estación Constitución. “Aun no sabemos cuándo se podría habilitar el paso, porque no siempre se cumple con los términos de trabajo, pero va muy bien”, agregó.

Obra del viaducto Belgrano Sur

En tanto, la obra del viaducto Belgrano Sur es un proyecto estratégico que garantiza una mejora integral en la circulación urbana y ferroviaria de la zona. Sus principales beneficios serán una mayor seguridad ferroviaria y vial, al eliminar los cruces con barreras; reducción de riesgos de accidentes en la zona de influencia; disminución de los tiempos de viaje que, en la actualidad, se ven afectados por las demoras en los pasos a nivel; e integración barrial, mejorando la conexión entre Aldo Bonzi, Tapiales y localidades vecinas.

Esta obra incluye la construcción de un viaducto elevado; la duplicación de vías desde la playa ferroviaria de Tapiales hasta la calle Castro Barros; el descenso del viaducto antes de llegar a la Estación Aldo Bonzi, lo que permitirá la eliminación del cruce con el Ferrocarril Roca (ramal Haedo – Temperley); y la renovación de vías y señalamiento integral en todo el tramo.

Este proyecto beneficiará directamente a los 50.000 pasajeros diarios actuales del Belgrano Sur y sumará la posibilidad de incorporar hasta 100.000 nuevos usuarios potenciales, al mejorar la frecuencia y la conectividad.