El arte de las y los adultos mayores de La Matanza brilló en la Noche de Gala 2025

Con más de 160 asistentes, se llevó a cabo la Muestra de Arte que exhibe el talento artístico producido en los Centros de Jubilados del distrito, durante todo el ciclo de gestión.

El Gobierno local coronó un año de intensa labor acompañando a las jubiladas y jubilados, con la celebración de la Muestra de Arte, un evento exclusivo diseñado para homenajear la creatividad y el compromiso de las y los artistas adultos mayores del distrito. La jornada tuvo lugar en el Hall Central de la Región Descentralizada Noroeste de Ramos Mejía.

En la Noche de Gala se exhibieron 84 obras realizadas por 43 expositores, con la participación de 160 personas mayores provenientes de diversas ciudades matanceras, quienes compartieron el fruto de su trabajo anual en un espacio de encuentro y reconocimiento.

La Muestra de Arte es el resultado del trabajo desarrollado por el Municipio, a través de la Secretaría de la Tercera Edad, que busca brindar espacios de formación, expresión creativa y desarrollo personal a las y los adultos mayores, fortaleciendo la identidad, la pertenencia y la innovación a través del arte.

Del evento participaron las alumnas y alumnos de la Orquesta Escuela de La Matanza y el cuarteto de saxos conformado por integrantes de la Banda Municipal de Música.

Estuvieron presentes la secretaria de Gobierno, Silvia Francese, la secretaria de la Tercera Edad Marisa Guerin y las vecinas y vecinos provenientes de los Centros de Jubilados, garantizando un espacio pensado y dedicado exclusivamente a los participantes y sus familias.

En una nueva ocasión, el Gobierno de La Matanza demostró el fuerte acompañamiento y compromiso con las personas mayores, potenciando su crecimiento cultural como herramienta de bienestar, creatividad y encuentro comunitario.