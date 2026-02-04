Más obras públicas que garantizan el derecho a la educación en La Matanza

En el kilómetro 44, el Gobierno local desarrolló un gran proyecto hidráulico que incluyó un importante trabajo de asfalto consolidado beneficiando a cientos de estudiantes que concurren al polo educativo de Virrey del Pino.

El Municipio de La Matanza llevó adelante una obra integral de mejorado y saneamiento sobre la calle Diego de Villarroel, principal vía de acceso al polo educativo que es clave en la zona rural de Virrey del Pino. La intervención, que combina asfalto consolidado con una obra hidráulica estratégica, beneficia de manera directa al Jardín de Infantes N° 948, la Escuela Primaria N° 135, la Escuela Secundaria N° 52 y el Centro Educativo Agrario (C.E.A.) Nº 15. El proyecto fue diseñado para resolver dificultades de acceso y anegamiento, facilitando la permanencia en las aulas y permitiendo que no dependa de las condiciones climáticas.

Gracias a la pavimentación y la consolidación del camino, se logró un hito fundamental para la conectividad del barrio: el ingreso de la línea de colectivos 622, mejorando el traslado diario de estudiantes, docentes y familias. Además, los trabajos incluyeron la colocación de tuberías y la adecuación del escurrimiento pluvial, permitiendo un drenaje eficiente en días de lluvia.

A su vez, diferentes áreas municipales participaron y realizaron tareas de limpieza integral y corte de pasto, refuncionalización de espacios comunes y mantenimiento del entorno escolar para un ambiente más seguro y saludable.

Ubicadas a la altura del kilómetro 44 de la Ruta Nacional N° 3, estas instituciones representan el corazón de una comunidad rodeada de campos y esfuerzo. La importancia de la obra trasciende el ciclo lectivo, ya que actualmente la Escuela Primaria N° 135 funciona como Escuela de Verano, brindando contención, deporte y recreación a más de 150 niños y adolescentes de la zona.

Con esta fuerte inversión, el Gobierno local profundiza su presencia en todas las ciudades del distrito, transformando el día a día de la comunidad y, en esta oportunidad, asegurando que cada niña, niño y joven de Virrey del Pino pueda llegar a su escuela de forma segura, garantizando su continuidad en el sistema educativo.