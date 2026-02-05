Un nadador matancero de aguas frías representará al país en el Mundial de Finlandia

Rubén González tendrá su tercera experiencia mundialista en el Ártico. “Tengo muy buenas expectativas de poder volver a subir al podio”, expresó en diálogo con El1.

Del 2 al 8 de marzo, en la ciudad de Oulu, Finlandia, se desarrollará el Mundial de natación en aguas frías y el matancero Rubén González será uno de los 18 atletas argentinos que representará al país.

Esta será la tercera experiencia para el profesor de inglés y guardavidas de 47 años, oriundo de Isidro Casanova. En el 2023 se alzó con la medalla de oro en El Calafate y, un año después, se colgó la presea de plata en Tallin, Estonia.

“Va a ser mi tercer Mundial, esta vez en Finlandia, que es la capital de la natación en aguas frías y el Mundial vuelve a la ciudad después de 20 años, por lo que se espera un récord de nadadores; por lo menos dos mil de 40 países. Nosotros somos 18 nadadores los que integramos la Selección argentina y soy el único de La Matanza”, le contó Rubén a El1, quien competirá en las pruebas de 100 y 200 metros.

“Estoy entrenando en la pileta de Open Park y metiéndome en la pileta de hielo en mi casa, para acostumbrar el cuerpo al frío que vamos a afrontar allá, que se esperan menos 20 grados en el ambiente y un grado en el agua”, agregó.

El podio como meta

Al consultarlo sobre los objetivos, González indicó: “En el Mundial anterior traje la medalla de plata, y tengo muy buenas expectativas de poder volver a subir al podio. Obviamente que buscaremos la de oro, pero con traer una medalla, ya cumpliré”.

Si bien el matancero tratará de subir al escalón más alto con la celeste y blanca en sus manos, no cuenta con un aporte institucional nacional para afrontar los costos del viaje, por lo que acudirá al sostén municipal y de privados.

“Espero contar con el apoyo del municipio, como en las otras ocasiones, y ojalá pueda sumarse alguna empresa para colaborar, ya que el viaje es muy costoso. Tengo que tomar tres aviones, un tren y dos ómnibus para llegar al torneo, más los gastos de hotelería y estadía”, comentó.