Alerta por un leve aumento de los casos de la “supergripe” H3N2

Así lo informó el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) que además indicó que en las tres primeras semanas de 2026 se notificaron 99 casos de coqueluche (tos convulsa).

Un leve incremento de casos de “supergripe” H3N2 se viene registrando durante las últimas semanas, mientras que la circulación de SARS-CoV-2 se mantiene estable, con dos casos en personas internadas y no se presentaron notificaciones de virus sincicial respiratorio (VSR).

Así lo indicó un nuevo informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica 04 de 2026, a la vez que señaló que se mantiene la baja circulación de virus respiratorios en el país y que, si bien, en la vigilancia de influenza tuvo un leve aumento, los casos se mantienen dentro de lo esperado para esta época del año.

El boletín y los detalles sobre la supergripe

En relación a los casos de Influenza A(H3N2), se registraron seis nuevos casos del subclado J.2.4.1 (K) durante la última semana, mientras que, desde el 18 de diciembre de 2025 hasta el 30 de enero de 2026, se confirmaron un total de 53 casos de este subclado, en 17 jurisdicciones del país, concentrándose mayoritariamente en el centro y en el sur.

Las provincias con mayor cantidad de casos hasta el momento son Mendoza y Santa Cruz con ocho casos respectivamente. Le siguen Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con seis casos cada una; La Rioja, Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego con tres casos; Catamarca Córdoba Corrientes y Entre Ríos con dos casos; Chubut, La Pampa, Río Negro, San Juan y Tucumán, con un caso cada una.

Casos de tos convulsa

Por otro lado, el BEN informó que en las tres primeras semanas de 2026 se notificaron 99 casos confirmados de coqueluche (tos convulsa), con una incidencia de 0,21 casos por cada 100.000 habitantes y, si bien estos datos superan las cifras registradas para el mismo período desde 2019, los mismos se vinculan al ascenso de casos observados durante 2025.

En ese sentido, el Ministerio de Salud de la Nación recuerda que existen vacunas seguras y efectivas para prevenir esta enfermedad y que el descenso progresivo de las coberturas genera una acumulación de personas susceptibles a contraer la enfermedad. “El análisis del esquema completo de vacunación contra coqueluche muestra diferencias marcadas entre jurisdicciones y la necesidad de que los equipos de salud mejoren la captación activa para fortalecer la continuidad del Calendario”, alertaron.