Gregorio de Laferrere: nuevo corte de tránsito por el avance de la obra del arroyo Dupuy

Este martes 10 de febrero, un nuevo corte de tránsito tendrá lugar en la localidad de Gregorio de Laferrere en el marco del avance de las obras del arroyo Dupuy.

Así es que, a través de las redes sociales oficiales, desde el área de Tránsito del Municipio de La Matanza comunicaron la interrupción que se llevará a cabo en plena Ruta Nacional N° 3.

En este sentido, explicaron que «a partir del martes 10 de febrero, con motivo de la obra pluvial del Arroyo Dupuy, la colectora de la Ruta Nacional N° 3, sentido a Virrey del Pino, se cerrará al tránsito, a la altura de la calle Sixto Fajardo”.

Y sumaron: “El desvío se realizará por la calzada central de la ruta». En este contexto, desde la Comuna solicitaron “circular con precaución por la zona”.

Los beneficios futuros de la obra en el arroyo Dupuy

Las obras permitirán la construcción del sistema de desagües del arroyo Dupuy. Representan un avance para la comunidad de La Matanza porque es clave para prevenir inundaciones.

La megaobra promete disminuir el riesgo de anegamientos en zonas residenciales y comerciales, al igual que brindar mayor seguridad vial y urbana gracias a la adecuación de calles y Pasos Bajo Nivel.

Además, se espera que fortalezca el sistema de desagües pluviales, favoreciendo la integración urbana, y el impulso a la obra pública y el trabajo local como generación de empleo directo e indirecto.

Su construcción representa un avance fundamental para mejorar la calidad de vida de miles vecinos de la región. En total, se prevé que los trabajos beneficien a 800.000 vecinos de Gregorio de Laferrere y González Catán.