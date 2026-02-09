Magario destacó el avance del complejo habitacional de 332 viviendas en Ciudad Evita

La vicegobernadora bonaerense puso en valor la construcción de uno de los proyectos de vivienda más importantes del país y resaltó el rol del Estado provincial frente a la paralización de la obra pública a nivel nacional.

La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, puso en valor el complejo habitacional que se está construyendo en Ciudad Evita, en el partido de La Matanza, y que contempla la edificación de 332 viviendas de distintos prototipos que van desde los 61 hasta los 95 metros cuadrados.

“Muy pronto, más familias de Ciudad Evita en La Matanza habitarán las 332 viviendas que estamos construyendo”, expresó Magario, sobre el segundo proyecto de construcción de viviendas más importante del país, que permitirá que más familias accedan a su hogar. En esa línea, subrayó que “20 de esos hogares serán adaptados para personas con discapacidad”, con el objetivo de garantizar mayor accesibilidad.

En ese marco, la vicegobernadora destacó la decisión del Gobierno provincial de continuar con la obra pública y, puntualmente, con la inversión en vivienda. “Para nosotros es fundamental seguir trabajando para que haya más igualdad y oportunidades para todos y todas”, afirmó.

Magario, sobre la suspensión de la obra pública

De ese modo, criticó la política nacional por la suspensión de más de mil obras públicas en distintos puntos del país. “Mientras el Gobierno nacional abandona a los sectores más vulnerables, suspende la obra pública y opera bajo el ‘sálvese quien pueda’, en la Provincia estamos convencidos de que el camino correcto es con gestión, trabajo e inversión”, ponderó.

Como ya comentó este medio, la obra también incluye 51 locales comerciales y 15 salones de usos múltiples (SUM), calles, boulevares, veredas, rampas, espacios comunes exteriores e interiores y forestación. Además, incluye las redes de agua, cloacas, gas natural, energía eléctrica, viales, desagües pluviales, alumbrado público, espacios verdes y jardines. La obra se diseñó preservando la identidad histórica y urbanística de Ciudad Evita.