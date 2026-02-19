Latest:
Continúa la vacunación contra el Dengue en los Centros de Salud de La Matanza

El Gobierno local sostiene la campaña de vacunación municipal gratuita contra el dengue en todos los Centros de Salud, Postas de Vacunación y Hospitales municipales.

Las vecinas y vecinos de entre 15 y 59 años que hayan cursado o no la enfermedad, pueden acceder a esta vacuna pública y gratuita, sin orden médica ni turno previo.

Quienes ya accedieron a la primera dosis de la vacuna, deberán esperar tres meses para recibir la segunda inmunización y completar el esquema. Y, quienes hayan cursado la enfermedad deben esperar seis meses para poder vacunarse.

La inmunización contra esta enfermedad está contraindicada en personas embarazadas y en etapa de lactancia, inmunocomprometidas o en tratamiento con quimioterapia o corticoides en altas dosis.
Para saber cuales son los Centros de Salud, Postas de Vacunación y Hospitales municipales donde se aplica la vacuna contra el Dengue ingresar en:  lamatanza.gov.ar/saludpublica/vacunacion o en las redes sociales de la Secretaría de Salud Pública: Facebook, saludpublica o Instagram @saludpublicamatanza.

