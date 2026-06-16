Temporada otoño-invierno: Entrega las semillas gratuita para crear nuevas Huertas matanceras



La autoproducción agroecológica es una de las políticas que incentiva el Municipio de La Matanza para potenciar la soberanía alimentaria y la economía popular, en toda la comunidad.

La distribución gratuita de kits de semillas para la temporada otoño-invierno 2026 ya comenzó y, una vez más, ante la suspensión de los envíos de insumos por parte del Gobierno nacional, el Gobierno local garantizó, con recursos propios, la adquisición y entrega de las semillas para que ninguna familia se quede sin su huerta agroecológica.



La entrega de semillas se realiza en puntos estratégicos de diversas localidades del distrito, hasta agotar stock.

La iniciativa forma parte del programa Huertas Matanceras y busca promover la autoproducción de alimentos saludables en hogares e instituciones comunitarias de todas las ciudades de La Matanza. Cada kit cuenta con 8 variedades de estación especialmente seleccionadas por su resistencia a las bajas temperaturas.

De esta manera, el Municipio acerca a la comunidad un programa integral de alimentación saludable y apoyo económico, a través de un fuerte abordaje de soberanía alimentaria y autoproducción agroecológica.