Accediendo a Derechos: Vuelven los operativos de trámites y servicios gratuitos a La Matanza

Con jornadas de salud, asesoramiento en trámites de ANSES y programas de soberanía alimentaria, el Municipio retoma este miércoles su ciclo 2026. Las primeras jornadas tendrán lugar en Virrey del Pino y González Catán de 9 a 12 horas.

Accediendo a Derechos, el programa del Gobierno local que recorre las distintas ciudades para acercar prestaciones esenciales de forma gratuita, comenzó la agenda 2026. A través de un trabajo articulado entre las áreas de Desarrollo Social y Salud Pública local, la iniciativa busca garantizar que cada familia pueda completar sus esquemas de vacunación y recibir asistencia integral cerca de su casa.



Durante marzo, las vecinas y vecinos podrán realizar consultas sobre trámites de ANSES, gestionar la asistencia del programa materno-infantil Más Vida y participar de los talleres de Soberanía Alimentaria. Además, se entregarán semillas de estación y recetarios saludables en el marco del programa de Huertas Matanceras, fomentando la autoproducción de alimentos en la comunidad.



La atención comenzará este miércoles 18 de marzo en la Asociación Civil Recoleta Avanza, Pillado 6003, Virrey del Pino, y continuará el viernes 20 en las inmediaciones de la Escuela Primaria N° 204, Dungenes 816, González Catán. Además, para proteger la salud de las y los más chicos y las personas adultas mayores, habrá postas de vacunación de calendario nacional, disponibles durante toda la mañana.Toda la comunidad puede acercarse y acceder a los servicios, trámites y la información que necesiten. Por consultas, pueden comunicarse vía correo electrónico a: comunicación@desarrollolamatanza.gob.ar o a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Social: @desarrollosociallamatanza.