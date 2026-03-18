Gran jornada informativa y de capacitación sobre Autismo en La Matanza

En el marco del mes de la concientización sobre el TEA, el Gobierno local brinda herramientas concretas de inclusión y estrategias para el aula destinadas a familias, docentes y profesionales del distrito.

El Municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y en conjunto con Familias TEA de La Matanza, se llevará adelante un encuentro clave para profundizar en el conocimiento del Trastorno del Espectro Autista. La jornada, que se realizará este jueves 19 de marzo en la Región Descentralizada Noroeste, busca dotar a la comunidad educativa y a las familias de recursos técnicos sobre perfil sensorial, comunicación y autorregulación, fundamentales para garantizar entornos de aprendizaje inclusivos.

El panel interdisciplinario estará integrado por la trabajadora social María del Rosario Camba, la abogada Marcela Falero, la técnica en minoridad y asistente terapéutica Carla Daniela Pontoni y la docente Mirian Daniela Herrera, quienes abordarán ejes centrales como el marco normativo vigente, habilidades sociales y herramientas para el aula. Esta iniciativa forma parte de una política activa del Estado local para derribar barreras y asegurar que cada vecina y vecino cuente con el respaldo profesional necesario para el desarrollo pleno de las personas con autismo en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

La actividad es abierta a la comunidad y comenzará a las 8:30 horas en Av. Rivadavia 13518, Ramos Mejía. Al ser sin inscripción previa, se recomienda puntualidad para asegurar el ingreso según la capacidad del salón.

Para obtener más información, comunicarse vía correo electrónico a comunicación@desarrollolamatanza.gob.ar o a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Social: @desarrollosociallamatanza.