24M en La Matanza: Vigilia por la Memoria, la Verdad y la Justicia



Como cada año, el Gobierno local, junto a organizaciones de Derechos Humanos (DDHH) y toda la comunidad, convocan a diversos encuentros y actividades en un nuevo aniversario del último golpe cívico-militar, con el objetivo de mantener viva la memoria y fortalecer la democracia.

A 50 años del golpe genocida del 24 de marzo de 1976, el Municipio de La Matanza siembra memoria con jornadas de reflexión colectiva. En la víspera del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el lunes 23 de marzo a las 18 horas, se llevará a cabo la tradicional Vigilia, en la localidad de San Justo, organizada desde la Subsecretaría de DDHH a cargo de Eva Soto.

La 11° Vigilia por la Memoria, la Verdad y la Justicia de La Matanza comenzará en la intersección de las calles Indart y Almafuerte, desde donde se marchará en caravana hasta el lugar donde funcionó, durante la última dictadura cívico-militar, el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE), Brigada de San Justo, ubicado en las calles Almafuerte y Salta. Declarado Sitio de la Memoria en 2013, este espacio recuerda y rinde homenaje a las compañeras y compañeros detenidos desaparecidos que pasaron por el CCDTyE.

La jornada continúa con una movilización por la calle Arieta hasta la Plaza de San Justo, donde se realizará el acto central de la Vigilia. Durante la jornada se proyectarán imágenes que conmemoran el 24M y se dará lectura al documento elaborado por los organismos de Derechos Humanos y agrupaciones participantes.

Durante todo el 2026, habrá, además, conversatorios, actividades culturales y de participación comunitaria en distintos puntos del distrito, como las Plazas por la Memoria con radio abierta, música y expresiones artísticas, generando espacios de encuentro y reflexión junto a la comunidad.

Las propuestas surgen desde la Mesa de la Memoria de La Matanza que está integrada por la Subsecretaría de Derechos Humanos local, organismos de DDHH, organizaciones sociales, sindicales y fuerzas políticas del distrito, como el Consejo del Partido Justicialista de La Matanza, entre otras.

En este 50 aniversario del Golpe cívico-militar, el Municipio quiere fortalecer la lucha colectiva, contando con la participación de toda la comunidad, por la Memoria, la Verdad y la Justicia, en defensa de la Democracia y los Derechos Humanos. ¡Nunca Mas!