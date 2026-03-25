Vacunación Antigripal 2026: Más vecinas y vecinos de La Matanza ya pueden acceder a la vacuna gratuita



A partir de este miércoles 25 de marzo, comienza la segunda etapa de la campaña en todo el distrito. El operativo alcanza a embarazadas, niñas y niños de 6 meses a 2 años y personas con factores de riesgo, quienes podrán vacunarse sin orden médica en los centros de salud locales y en el Vacunatorio Central.



El Gobierno local pone en marcha una nueva fase del cronograma de inmunización contra la gripe para garantizar la cobertura de los grupos priorizados. Esta etapa incluye a puérperas, personal estratégico y personas de entre 2 y 64 años que presenten condiciones de riesgo, asegurando que el acceso a la salud sea ágil y gratuito para toda la comunidad.



Las y los interesados pueden acercarse de lunes a viernes, de 8 a 15 horas, a los distintos hospitales, unidades de salud y postas territoriales. Además, el Vacunatorio Central de San Justo, ubicado en Monseñor Marcón 3523, continúa funcionando como punto de referencia principal para recibir la dosis de manera espontánea.



Es importante recordar que la vacuna antigripal es compatible con el resto de las aplicaciones del Calendario Nacional, por lo que pueden co-administrarse el mismo día sin inconvenientes. Para quienes trabajen en contacto con aves de corral, también se recomienda especialmente completar el esquema preventivo en esta instancia.



Para consultas adicionales sobre las postas más cercanas a tu domicilio, podés seguir las actualizaciones en las redes sociales oficiales: @saludpublicamatanza.



Cuidar la salud pública es, ante todo, un trabajo en comunidad. Por eso, el Gobierno local trabaja para que cada familia de La Matanza tenga la tranquilidad de contar con un sistema de salud que la acompaña y protege todos los días.