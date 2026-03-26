Tránsito más ágil y seguro: La Matanza ordena la circulación de calles en Ramos Mejía y Ciudad Madero

Con el objetivo de optimizar el flujo vehicular y reforzar la seguridad vial en zonas escolares y de alto tráfico, el Municipio implementa cambios de sentido en calles estratégicas. Las modificaciones, basadas en estudios técnicos, ya rigen en la calle Albariños y se extenderán la próxima semana a la calle Aberastain.

El Gobierno local, a través de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte puso en marcha el plan de reordenamiento urbano para dar respuesta al crecimiento del parque automotor en puntos críticos del distrito. A través de estas intervenciones, se busca reducir los congestionamientos en horarios pico y garantizar cruces más seguros tanto para peatones como para automovilistas, priorizando el ordenamiento en las inmediaciones de establecimientos educativos.

En Ramos Mejía, la calle Albariños ya cuenta con sentido único de circulación de Norte a Sur (desde Alvear hacia Humboldt), facilitando el acceso al Colegio Don Bosco. Por su parte, en Ciudad Madero, se intervendrá la calle Aberastain, que pasará a tener mano única desde Domingo Millán hacia Evita (sentido Sudeste a Noroeste), transformando un sector de doble mano en una arteria de circulación fluida y previsible.

Para acompañar esta transición, cuadrillas municipales se encuentran instalando nueva señalización vertical y cartelería informativa en las esquinas afectadas. Desde el área de Tránsito se solicita a los conductores prestar especial atención a las nuevas disposiciones y respetar las indicaciones del personal preventor para evitar accidentes y mejorar la convivencia vial en estas localidades.