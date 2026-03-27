La Matanza siempre junto a sus héroes: Llega la vigilia y el acto central por el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas

Como cada año, el Gobierno local organiza una agenda cargada de emoción que comienza con la tradicional Vigilia en la localidad de Aldo Bonzi y el acto oficial en la Plaza de San Justo. Luego el cronograma de homenajes se extenderá con la instalación del Museo Itinerante para mantener viva la memoria y la lucha por la soberanía.

En un nuevo aniversario de la gesta de Malvinas, el intendente Fernando Espinoza encabezará el acto oficial del 2 de abril para reconocer a quienes dieron su vida por la Patria. El programa busca fortalecer el vínculo generacional y mantener viva la llama de la causa, que inició en 1982, a través de espacios de encuentro entre los veteranos y las vecinas y vecinos de todas las edades, que consolidan al distrito como un referente nacional en políticas de malvinización.

Los homenajes comenzarán este miércoles 1 de abril a las 18 horas con la Vigilia en la Plaza Martín Fierro de Aldo Bonzi, donde habrá cocina de campaña y música en vivo a cargo del veterano Fabio Santana. El acto central tendrá lugar el jueves 2 de abril a las 10.30 horas en la Plaza San Martín de San Justo, punto de reunión histórico para honrar la memoria de nuestros soldados y acompañar a sus familias en esta fecha tan significativa.

Además, del 10 al 17 de abril, la Plaza San Martín de San Justo será sede del Museo Itinerante de Malvinas, una muestra abierta a todas las escuelas y familias que complementa el trabajo pedagógico que la Subsecretaría de Veteranos realiza diariamente en los establecimientos educativos del distrito, a través del programa Malvinas en las Escuelas con visitas escolares al Museo de la Memoria de Malvinas, ubicado en Bolívar 1682, Ramos Mejía.

Como parte de un compromiso sostenido, cabe destacar que el Municipio de La Matanza ha financiado el regreso de los ex combatientes y familiares a las Islas, una política que ya lleva tres años, permitiendo que vuelvan a pisar el territorio austral, desde donde no volvieron muchos de sus compañeros y familiares; y generando políticas que rinden honor a quienes defendieron nuestra soberanía nacional. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas.