Aseguran que la vacuna y el test de VPH podrían hacer desaparecer varios tipos de cáncer

Así lo afirmaron desde el Ministerio de Salud provincial. El Virus del Papiloma Humano causa varios tumores. Sin embargo, solo la mitad de la población se vacuna oportunamente.

Hay una sola vacuna que previene más de seis tipos de cáncer. En Argentina es gratuita, obligatoria, requiere una sola dosis y se aplica en niños de once años. Sin embargo, la cobertura es baja: solo la recibió la mitad de la población objetivo. Se trata de la vacuna para el Virus del Papiloma Humano (VPH), una inyección que es capaz de evitar los tumores de cuello uterino, vulva, vagina, pene, ano y garganta, que se desarrollan a partir de ese virus de transmisión sexual.

El jueves, 26 de marzo, se conmemoró el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, una fecha para concienciar sobre la vacunación y detección temprana de esta enfermedad.

Sin embargo, pese a que por ley el Gobierno nacional debe proveer a las provincias de todas las inmunizaciones del calendario obligatorio y gratuito, la Provincia de Buenos Aires reclama que “hace meses que se registran plazos incumplidos y faltantes de inmunizaciones, situación que pone en severo riesgo a la salud pública”.

Especificaciones sobre el VPH

Especialistas de la cartera sanitaria bonaerense explicaron que hay más de 200 variantes de VPH y es tan frecuente que se calcula que ocho de cada diez personas con vida sexual activa lo contraerá en algún momento de su vida. Según de cual se trate, el VPH provocará efectos diferentes: algunos son causa de verrugas y no generan tumores, otros no provocan nada e incluso el organismo puede combatirlos sin que la persona se entere de que pasó por su cuerpo, y hay otros que persisten por años sin dar síntomas hasta que lo dan y derivan en algún tipo de cáncer, el más común es el de cuello uterino.

En el país, cada año, se diagnostican entre 4.500 y 5.000 casos de ese cáncer que afecta la parte final del útero, la que se conecta con la vagina. Se calcula que esta enfermedad provoca más de 2.200 muertes anuales en Argentina. “En la Provincia el cáncer de cuello uterino causa alrededor de 1.000 muertes por año, más del 80 por ciento en mujeres mayores de 40 años y afecta, principalmente, a personas con mayor vulneración de derechos en términos socioeconómicos y mayores dificultades de acceso al sistema de salud”, precisó Silvia Ferroni, coordinadora del área de prevención y promoción del Instituto Provincial del Cáncer (IPC), que depende del Ministerio de Salud bonaerense.

Pese a que se puede prevenir, en todo el territorio bonaerense la tasa de vacunación oportuna para VPH es del 46,9 por ciento en mujeres y del 40,1 por ciento en varones. “La vacuna permite hacer prevención primaria del cáncer de cuello de útero y se la indica a los once años de edad porque se estima que es una edad previa al inicio sexual, ya que el VPH se transmite principalmente por esa vía”, explicó Ferroni.

Una pregunta que suele aparecer en el consultorio cuando se habla del VPH es si se puede prevenir con preservativo o campo de látex. Y la respuesta es que son necesarios, pero no suficientes: “No previenen el VPH pero lo que sí hacen es evitar otras infecciones de transmisión sexual que son las que permiten que el VPH se reproduzca mucho más rápido y que pueda llegar a ser persistente”, precisó Ferroni. Por lo tanto, si bien no alcanzan para prevenirlo, sí evitan las co-infecciones que potencian el desarrollo del VPH.

Gratuita y obligatoria

Cuando se empezó a comercializar, en 2006, la vacuna era muy cara y por lo tanto inaccesible para la mayoría de las personas. Sin embargo, en muy poco tiempo, el Estado argentino la agregó al Calendario Nacional. De este modo, se convirtió en gratuita y obligatoria: “La incorporación para niñas de once años se decidió en 2011, mientras que en 2017 se sumó a los varones de la misma edad nacidos a partir de 2006”, recordó Ferroni. En principio eran tres dosis, luego el esquema se simplificó y ahora solo es necesario darse una dosis para lograr una protección óptima.

“Hoy en día, no obstante, la Provincia atraviesa una situación difícil en relación al stock de vacunas debido a la falta de envío por parte del Gobierno nacional. Desde hace meses se registran plazos incumplidos y anuncios que no se concretan, lo que genera incertidumbre y pone en riesgo la continuidad de las inmunizaciones y la cobertura. Esta falta de previsibilidad impacta directamente en el sistema de salud y, sobre todo, en la protección de la salud de la población más vulnerable”, enfatizaron.

Cabe recordar que, según lo establece la Ley 27.491, es responsabilidad indelegable del Estado nacional garantizar la compra, provisión y distribución de las vacunas que integran el Calendario Nacional. El incumplimiento de esta obligación no sólo compromete la planificación sanitaria de las provincias, sino que también atenta contra un derecho fundamental como es el acceso equitativo a la salud.

Test de VPH

La icónica estrella del tango, el cine y la televisión argentina, Tita Merello, fue pionera en la prevención del cáncer de cuello uterino. En la década de 1980 contrajo la enfermedad, pero, gracias a un diagnóstico temprano, pudo operarse y sobrevivir. A partir de entonces asumió el compromiso de difundir por radio y televisión los cuidados necesarios con una frase tan simple como eficaz: “Mujer, hacete el Papanicolaou”.

Ese estudio fue y aun es fundamental a la hora de detectar lesiones en el cuello uterino. Eso sí: para llegar a tiempo con la detección es necesario hacerlo una vez al año, en la consulta ginecológica.

No obstante, poco a poco, la icónica frase de la Merello comienza a perder vigencia gracias al avance de la ciencia que trajo, por un lado, la aparición de la vacuna, que podría hacer desaparecer la enfermedad, y, por otro, la creación del test de VPH, un nuevo método de diagnóstico que permite detectar el Virus del Papiloma Humano mucho antes de que produzca cáncer. Incluso, si el test da negativo, no es necesario hacerse ningún otro estudio del cuello uterino durante cinco años.

“El test de VPH es un estudio de biología molecular que detecta partículas de ADN del virus”, detalló la titular del Instituto Provincial del Cáncer (IPC), Marina Pifano. Y agregó que “en 2023, con un gran esfuerzo de la Provincia de Buenos Aires, utilizando laboratorios ya instalados, compramos insumos para hacer los test que posibilitan detectar y tipificar el virus para saber cuál es y cuáles son los pasos a seguir para curarlo”. Pifano remarcó que esta herramienta está incluida en la Línea de Cuidado de Cáncer de Cuello Uterino provincial para mejorar la equidad y calidad del sistema sanitario en el marco del Plan Quinquenal de Salud.

Anticiparse a todo

El test de VPH anticipa cinco años la aparición de una lesión, que es lo que detecta el Papanicolaou: “Es un gran cambio y en los países del norte, Estados Unidos, Europa ya es la estrategia que se utiliza en toda la población”, explicó Ferroni.

El Instituto Provincial del Cáncer, que depende del Ministerio de Salud bonaerense, ya logró implementar el test en hospitales de 33 municipios de la provincia: Bahía Blanca, Tornquist, Villarino, Escobar, Exaltación de la Cruz, General San Martín, San Fernando, Tigre, Avellaneda, Almirante Brown, Ezeiza, Florencio Varela, Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, General Rodríguez, Merlo, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Tres de Febrero, Moreno, General Pueyrredón, Necochea, Azul, Bolívar, Olavarría, Saladillo, Berisso, Ensenada, La Plata y La Matanza.