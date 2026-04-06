San Justo: retomarán la obra del paso bajo nivel de la Avenida Illia

La obra quedó paralizada en 2023. La zona excavada fue rellenada provisoriamente con tierra a la espera de que se reanudaran los trabajos.

Gracias a una nueva licitación presentada el pasado 18 de marzo por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires, se retomarán los trabajos en el paso bajo nivel de la Avenida Illia y la vía en la localidad de San Justo. Cabe recordar que el proyecto se detuvo en 2023, con la decisión del Gobierno nacional de suspender todas las obras públicas.

Ante esta política de congelamiento, el presidente del Colegio de Ingenieros bonaerense, Jorge Castellano, destacó la convocatoria a una licitación, donde participaron tres empresas. Asimismo, aseguró que la noticia implicará puestos de trabajo, aliviará el tránsito y evitará inundaciones en la zona.

En este sentido, subrayó que tanto la Provincia como los municipios mantienen las políticas de obras públicas con fondos propios. “No se puede dejar de hacer mantenimiento en rutas, calles y cloacas. Tampoco hay crecimiento sin obras de infraestructura”, indicó en el programa Sexto Día por Radio Universidad.

Sobre la obra del paso bajo nivel de la Avenida Illia

Los convenios para la ejecución del emprendimiento se firmaron el 19 de julio de 2021; la obra contaba con una inversión estimada que, entonces, alcanzaba los 1.500 millones de pesos, en el marco del Plan Modernización del Transporte Ferroviario. Los trabajos comenzaron en mayo de 2022, y ya habían concluido las etapas de colocación de cañería pluvial y los trabajos de excavación cuando los trabajos se vieron suspendidos.

Mientras tanto, en julio de 2024, los vecinos de la zona se encontraron con la zona excavada para el paso vehicular de la Avenida Illia rellenada con tierra a modo de solución provisoria para la cantidad de agua acumulada en la depresión producto de las precipitaciones.

Además de mejorar la problemática histórica de inundaciones en la zona, la obra del paso bajo nivel ahora paralizada tenía como fin evitar siniestros viales y optimizar los tiempos de viaje por la eliminación de barreras. También, estaba previsto incorporar luminarias, semaforización y asfalto que, como resultado, generarían una nueva fluidez en el tránsito.

De los 26 pasos bajo nivel anunciados en el Gran Buenos Aires y distritos linderos, el cruce de San Justo es uno de los cinco situados en La Matanza. Los cuatro restantes ya fueron inaugurados y se encuentran en funcionamiento en las calles Carlos Casares, Carcarañá y “Garrafa” Sánchez, en Gregorio de Laferrere; junto con el Equiza, en González Catán.