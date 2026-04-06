En MTZ, vamos a filmar: Abren los talleres de cine gratuitos de La Matanza

Ya está abierta la inscripción para los cursos de comunicación audiovisual, destinados a la cinematografía. Un espacio de aprendizaje y encuentro, que comenzarán su ciclo lectivo 2026, el próximo sábado 18 de abril.

Los talleres MTZ Vamos a filmar, comienzan la temporada 2026, son totalmente gratuitos, cuentan con dos niveles, inicial y avanzado; y se llevarán a cabo en la Casa de Cultura de Gregorio de Laferrere, ubicada en la calle Piedrabuena 6148, 1° piso. Las interesadas e interesados podrán inscribirse en lamatanza.gov.ar/cultura/tallerescultura.

La actividad se realizará los días sábado en dos franjas horarias: Nivel Inicial de 15 a 17 horas y Nivel Avanzado de 17 a 19 horas.

MTZ Vamos a Filmar, es coordinado por la Secretaría de Cultura de La Matanza, está pensado e instrumentado para fomentar el aprendizaje y la formación en el mundo audiovisual abordando conocimientos teóricos y prácticos, así como también incentivar la capacidad crítica para analizar y reflexionar sobre el lenguaje del séptimo arte.

La programación de los talleres incluirá temas como: Guión cinematográfico ; Producción; Rol del realizador; Dirección y armado de escenas, secuencias y construcción del plano; y Edición y montaje.



Las temáticas, permitirán a las y los estudiantes adquirir las herramientas necesarias para conformar un equipo técnico y artístico, y realizar sus propias producciones aplicando todo lo aprendido, que a fin de año se compartirán con el público.

Desde su puesta en marcha, estos talleres han realizado producciones en las distintas ciudades del distrito, con géneros muy variados, que incluyen la ciencia ficción, y desde diferentes miradas sociales. En muchas oportunidades, las producciones obtuvieron diversos reconocimientos a nivel nacional e internacional.

Eventos destacados como el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata o el Festival de Cine Independiente de Elche, España, fueron escenario de la industria cinematográfica matancera, una apuesta más del Gobierno local para alentar la creatividad y formación de los jóvenes y toda la comunidad.