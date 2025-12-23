Identidad: entregan el DNI a la nieta recuperada N° 139

Se trata de María Paula Inama Macedo, quien confirmó en enero de este año quienes fueron sus padres, desaparecidos durante la última dictadura. Finalmente, se concretó la restitución de su verdadera identidad.

La nieta recuperada número 139, María Paula Inama Macedo, recibió su Documento Nacional de Identidad (DNI) en el Registro Provincial de las Personas. Fue entregado por la jefa de Asesores de la Provincia, Cristina Álvarez Rodríguez, y la directora del organismo, Silvina Ojeda. También, le otorgaron el DNI actualizado de su hija, Renata Lavizzari Inama.

DNI e identidad

María Paula recuperó su identidad en enero de este año, cuando le informaron que era hija de Daniel Inama y Noemí Macedo, militantes políticos desaparecidos durante la última dictadura cívico militar. Además, tiene dos hermanos que la buscaban hace años.

«Hoy vivimos un acto de reparación e identidad que reafirma el valor de la democracia. Junto al gobernador Axel Kicillof renovamos el compromiso del Estado provincial con las políticas de Derechos Humanos y con la lucha incansable de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo», remarcó Álvarez Rodríguez.

Por su parte, Inama Macedo explicó: “Hoy vine a buscar mi nuevo DNI, muy contenta, muy movilizada y muy reconfortada por toda la gente que hace posible que esto sea cada vez más fácil y llevadero”.

Memoria, Verdad y Justicia

En noviembre de 2024, María Paula solicitó asesoramiento a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Se efectuó un análisis de sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos y en enero fue notificada con los resultados. Hoy recibió su nuevo DNI.

Noemí, su mamá, nació en Mar del Plata mientras que Daniel, su papá, nació en La Plata. Fueron secuestrados el 2 de noviembre de 1977 y desde entonces permanecen desaparecidos.

“Desde el Registro Provincial de las Personas se propone una concepción integral en la garantía del derecho a la identidad, entendiendola como el acceso real a salud, educación, trabajo, protección y ciudadanía. En ese marco, el trabajo con organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo se transforma en un elemento central en el camino a construir igualdad para las y los bonaerenses”, destacaron desde la Provincia.

Asimismo, durante 2025, el Registro realizó más de 3.000.000 de trámites en los 135 municipios a través de sus delegaciones y de operativos territoriales.