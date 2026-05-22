Más de 100 escuelas de La Matanza sumaron Viveros Satélites para construir su propia huerta.

La iniciativa del Gobierno local, que promueve la educación ambiental en los colegios, a través de la creación de huertas escolares, refuerza el modelo educativo que desarrolla la gestión, el círculo virtuoso de la educación, junto al proyecto maker para aprender haciendo.

Educación y Ambiente son dos ejes que caminan juntos en La Matanza. Con diversas políticas articuladas entre las diferentes áreas, el Municipio potencia la conciencia ambiental a través de iniciativas educativas.



Viveros Satélites llega a las escuelas con el objetivo de fortalecer la unión de la educación y el ambiente con la comunidad, y así continuar construyendo una ciudad más verde, saludable y sustentable.



El programa ya se encuentra funcionando en más de 100 instituciones educativas secundarias, que cuentan con un kit de herramientas e insumos para desarrollar su propio vivero escolar. Además, incluye jornadas de capacitación abiertas dirigidas a docentes del distrito, con contenidos vinculados a las especies nativas argentinas, su importancia ecológica, los métodos de germinación y la preservación de la biodiversidad, que luego podrán trasladar a sus establecimientos educativos.



En La Matanza se fortalece la gestión ambiental brindando nuevos aprendizajes y herramientas, junto a la participación activa de la comunidad, para desarrollar espacios más sustentables.



Más información acerca de los programas de la Subsecretaría de Ambiente ingresar en lamatanza.gov.ar/ambiente-sustentable/programas o en redes sociales: @ambientematanza.