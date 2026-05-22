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28 de mayo de 2026
Locales

Más de 100 escuelas de La Matanza sumaron Viveros Satélites para construir su propia huerta.

La matanza Informa

La iniciativa del Gobierno local, que promueve la educación ambiental en los colegios, a través de la creación de huertas escolares, refuerza el modelo educativo que desarrolla la gestión, el círculo virtuoso de la educación, junto al proyecto maker para aprender haciendo. 

Educación y Ambiente son dos ejes que caminan juntos en La Matanza. Con diversas políticas articuladas entre las diferentes áreas, el Municipio potencia la conciencia ambiental a través de iniciativas educativas.

Viveros Satélites llega a las escuelas con el objetivo de fortalecer la unión de la educación y el ambiente con la comunidad, y así continuar construyendo una ciudad más verde, saludable y sustentable.

El programa ya se encuentra funcionando en más de 100 instituciones educativas secundariasque cuentan con un kit de herramientas e insumos para desarrollar su propio vivero escolar. Además, incluye jornadas de capacitación abiertas dirigidas a docentes del distrito, con contenidos vinculados a las especies nativas argentinas, su importancia ecológica, los métodos de germinación y la preservación de la biodiversidad, que luego podrán trasladar a sus establecimientos educativos.

En La Matanza se fortalece la gestión ambiental brindando nuevos aprendizajes y herramientas, junto a la participación activa de la comunidad, para desarrollar espacios más sustentables.

Más información acerca de los programas de la Subsecretaría de Ambiente ingresar en lamatanza.gov.ar/ambiente-sustentable/programas o en redes sociales: @ambientematanza.

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