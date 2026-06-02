Chapadmalal: “Hay gente que se va a quedar sin trabajo y sin vivienda”, alertó la delegada de ATE 

En Radio Universidad, Florencia Marco Ruiz cuestionó el cierre del complejo turístico y advirtió sobre la incertidumbre que atraviesan los trabajadores.

En comunicación con Radio Universidad, la delegada de ATE en Chapadmalal, Florencia Marco Ruiz, se refirió a la reestructuración y el cierre de la histórica Unidad Turística Chapadmalal. La trabajadora, que además vive en el predio con su familia, advirtió sobre la incertidumbre que atraviesan empleados y vecinos ante el posible avance de la privatización y los desalojos.

En ese sentido, Marco Ruiz aseguró que el deterioro de la situación laboral comenzó mucho antes de la reciente notificación de disponibilidad. “Hace dos años y medio que está abandonado. Fueron haciendo un trabajo de hormiga y nos sacaron el poco trabajo que había, que siempre fue con el turismo”, afirmó.

De ese modo, la delegada explicó que, pese al cierre de los hoteles, los trabajadores continuaron sosteniendo el funcionamiento básico del predio. “Seguimos dándole lucha y manteniendo el predio, que tiene 45 hectáreas. Pero ya no tenemos trabajo, el 22 de mayo nos llegó la disponibilidad”, indicó.

Asimismo, explicó que “Chapadmalal se concesionaría por 30 años”. “Esa es la gran inquietud y duda que tenemos, porque supuestamente hay un pliego pero no hay empresas. No sabemos hasta dónde es cierta la licitación”, sostuvo, y deslizó que “da a pensar que lo quieren para algún amigo del poder”. “Si no te importa y te lo está pidiendo la Provincia, cedelo”, manifestó.

«Que lo entregue y lo explote otro»

El fin de semana, el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, denunció el desmantelamiento y enfatizó que “como (Milei) ha hecho con todo, marcha a un negocio inmobiliario». Por ello, la dirigente sindical cuestionó la negativa del Gobierno nacional a transferir el complejo a la Provincia. “Chapadmalal es un emblema peronista. Entonces, si al Gobierno no le interesa, que lo entregue y lo explote otro”, aseveró.

Además, Marco Ruiz comentó los detalles de la reciente reunión que mantuvieron con funcionarios nacionales. “Fuimos recibidos por el subsecretario de Jefatura de Gabinete y nos dejó en claro que el problema no era económico”, aseguró. “Fuimos a defender los puestos de trabajo y pedimos que dejen a la gente trabajando o que nos den un tiempo, porque hay gente que se queda sin trabajo y sin vivienda”, manifestó.

Así, cuestionó las prioridades del Estado nacional. “En sus oficinas tienen calefacción, comedor y cajeros automáticos. Nosotros estamos sin gas hace dos años, cuidando la luz, y somos cuatro gatos locos. No somos miles de trabajadores fundiendo al país”, remarcó. “Los que menos tenemos somos los más perjudicados, los que tenemos que pagar los platos rotos”, agregó.

Frente a este escenario, aseguró que el gremio analiza distintas acciones para frenar el proceso. “Estamos en alerta. Vamos a presentar medidas cautelares. No nos vamos a quedar de brazos cruzados dejando que borren la historia”, afirmó. “Vamos a dar lucha. No vamos a permitir que por un capricho nos saquen una historia de vida. No me lo sacan a mí o a un grupo, nos lo sacan a todos”, agregó.