Ni Una Menos: Actividades, acompañamiento y prevención en La Matanza

A once años de la primera marcha multitudinaria del 3 de junio de 2015, el Gobierno local organiza una agenda de encuentros, formación y sensibilización colectiva, con el objetivo de seguir fortaleciendo herramientas de protección y erradicación de la violencia contra mujeres y disidencias. Las iniciativas se desarrollarán del 1° al 6 de junio en distintos puntos del distrito.

La propuesta, organizada por el Gobierno local a través de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades local y organizaciones territoriales, busca reforzar el trabajo de prevención y eliminación de las violencias de género, promoviendo espacios de reflexión sobre esta problemática que continúa sumando víctimas de femicidio día a día en nuestro país. Además, las jornadas visibilizan y acercan las políticas públicas implementadas en el Municipio.

La actividad principal de la semana tendrá lugar en la localidad de Gregorio de Laferrere, junto a actividades virtuales, talleres de gestión menstrual, espacios para masculinidades y la participación en el Congreso Provincial de Políticas para la Igualdad.

El Municipio de La Matanza desarrolla diferentes políticas que promueven y apoyan la igualdad de género, fortalecen derechos y previenen las violencias, en todo el distrito. Los Punto Género potencian el trabajo en red en todas las ciudades y multiplican los espacios de primera escucha y acompañamiento, con el objetivo de mejorar los mecanismos de protección y de acción para la erradicación de la violencia contra niñas, jóvenes, mujeres y diversidades.

Más información sobre los programas de asistencia y las distintas actividades vigentes, pueden consultar el sitio web oficial generosmatanza.com o seguir las redes institucionales de @generosmatanza.

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