Ni Una Menos: Actividades, acompañamiento y prevención en La Matanza
A once años de la primera marcha multitudinaria del 3 de junio de 2015, el Gobierno local organiza una agenda de encuentros, formación y sensibilización colectiva, con el objetivo de seguir fortaleciendo herramientas de protección y erradicación de la violencia contra mujeres y disidencias. Las iniciativas se desarrollarán del 1° al 6 de junio en distintos puntos del distrito.
La propuesta, organizada por el Gobierno local a través de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades local y organizaciones territoriales, busca reforzar el trabajo de prevención y eliminación de las violencias de género, promoviendo espacios de reflexión sobre esta problemática que continúa sumando víctimas de femicidio día a día en nuestro país. Además, las jornadas visibilizan y acercan las políticas públicas implementadas en el Municipio.
La actividad principal de la semana tendrá lugar en la localidad de Gregorio de Laferrere, junto a actividades virtuales, talleres de gestión menstrual, espacios para masculinidades y la participación en el Congreso Provincial de Políticas para la Igualdad.
El Municipio de La Matanza desarrolla diferentes políticas que promueven y apoyan la igualdad de género, fortalecen derechos y previenen las violencias, en todo el distrito. Los Punto Género potencian el trabajo en red en todas las ciudades y multiplican los espacios de primera escucha y acompañamiento, con el objetivo de mejorar los mecanismos de protección y de acción para la erradicación de la violencia contra niñas, jóvenes, mujeres y diversidades.
Más información sobre los programas de asistencia y las distintas actividades vigentes, pueden consultar el sitio web oficial generosmatanza.com o seguir las redes institucionales de @generosmatanza.
♀️ Cronograma completo de actividades | Ni una menos
- Lunes 1° de junio – 13:30 h: Merienda para niñeces y adolescencias trans y sus entornos afectivos. Celebración del tercer aniversario de este espacio institucional de acceso a derechos. Actividad destinada a quienes forman parte del proyecto. Lugar: Marcón 2923, 2° piso, San Justo.
- Martes 2 de junio – 11:00 a 16:00 h: Jornada central en la Plaza Ejército de los Andes. Funcionará una radio abierta, stands informativos de la Red de Asistencia, proyecciones, un taller de gestión menstrual y un cierre artístico a cargo de Amal. Lugar: Avenida Luro 5700, Gregorio de Laferrere. Actividad abierta a la comunidad.
- Miércoles 3 de junio: Movilización al Congreso de la Nación. La Secretaría participará de la marcha central convocada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a continuación de la Marcha de Jubiladas y Jubilados y en el marco del aniversario del movimiento nacional feminista, contra la violencia machista.
- Miércoles 3 de junio – 17:00 a 18:30 h: Taller virtual para masculinidades. Espacio de reflexión y debate para varones mayores de 18 años orientado a promover miradas críticas. Requiere inscripción previa mediante formulario web o consultas al correo direccionpoliticasact.generoslm@gmail.com.
- Jueves 4 de junio – 12:00 h: Segundo encuentro de Puntos Género. Jornada técnica para profundizar herramientas de abordaje y fortalecer la articulación territorial. Actividad destinada a integrantes de la Red de Puntos Género. Lugar: Marcón 2923, 2° piso, San Justo.
- Jueves 4 de junio – 15:00 hs: Taller de gestión menstrual. Espacio abierto a la comunidad enfocado en el cuidado de la salud, el medio ambiente y la entrega de copas menstruales. Lugar: Club Monte Tartaglia (J. M. de Rosas Km 34, entre María Eva Duarte y Saujil), González Catán.
- Viernes 5 y sábado 6 de junio: Congreso Políticas para la Igualdad: producir, trabajar y cuidar. La Secretaría presentará las líneas de trabajo implementadas en el territorio matancero dentro del congreso convocado por el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. Lugar: Facultades de Humanidades y Psicología de la UNLP (Calle 51 entre 124 y 125), Ensenada.