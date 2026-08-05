Latest:
5 de agosto de 2026
Nacionales

El Papa León XIV visitará Argentina: cuándo será

El 1 Digital

Desde el Vaticano confirmaron que el Sumo Pontífice visitará el país en los próximos meses. También dirá presente en Uruguay y Perú.

Hace instantes, el Vaticano confirmó una noticia más que esperada por toda la comunidad católica local: el Papa León XIV visitará Argentina. Será entre el 8 y el 11 de noviembre próximo.

«El director de la Sala de Prensa de Santa Sede, Matteo Bruni, informó este 5 de agosto que el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países», indicaron desde la Santa Sede en un comunicado.

En este contexto, añadieron: «Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre”.


Si bien, se indicó que «el programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo», se supo que la gira arrancará el 6 de noviembre en Uruguay, donde el Papa permanecerá hasta el 8, cuando llegará a la Argentina, donde pasará por las citadas ciudades y estará hasta el 11.

Luego, el Sumo Pontífice se trasladará a Perú, en donde realizó su labor pastoral y su misión religiosa. Allí estará desde el 11 hasta el 17. en la que será la etapa más extensa del viaje, con siete días de estadía.  

También te puede gustar

Fernando Espinoza y Axel Kicillof denuncian la situación crítica de los municipios y las provincias.

La matanza Informa

Información importante para MiPyMES: Vence la segunda licitación del BOPREAL

La matanza Informa

El Senado aprobó la suspensión de las PASO nacionales de este año

El 1 Digital