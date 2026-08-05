El Papa León XIV visitará Argentina: cuándo será

Desde el Vaticano confirmaron que el Sumo Pontífice visitará el país en los próximos meses. También dirá presente en Uruguay y Perú.

Hace instantes, el Vaticano confirmó una noticia más que esperada por toda la comunidad católica local: el Papa León XIV visitará Argentina. Será entre el 8 y el 11 de noviembre próximo.

«El director de la Sala de Prensa de Santa Sede, Matteo Bruni, informó este 5 de agosto que el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países», indicaron desde la Santa Sede en un comunicado.

En este contexto, añadieron: «Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre”.



Si bien, se indicó que «el programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo», se supo que la gira arrancará el 6 de noviembre en Uruguay, donde el Papa permanecerá hasta el 8, cuando llegará a la Argentina, donde pasará por las citadas ciudades y estará hasta el 11.

Luego, el Sumo Pontífice se trasladará a Perú, en donde realizó su labor pastoral y su misión religiosa. Allí estará desde el 11 hasta el 17. en la que será la etapa más extensa del viaje, con siete días de estadía.