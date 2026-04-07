Desalojaron el boliche Pinar de Rocha por una deuda en el pago del alquiler

Más de 60 efectivos se hicieron presentes en el lugar. El operativo comenzó cuando el boliche estaba en pleno funcionamiento.

La Justicia ordenó el desalojo del boliche Pinar de Rocha, situado en Villa Sarmiento, partido de Morón, por falta de pago del alquiler del local. Más de 60 efectivos participaron del megaoperativo policial.

El procedimiento comenzó en horas de la mañana, cuando efectivos de la Policía Bonaerense y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) rodearon el boliche y bloquearon el ingreso.

La jueza María Victoria Aloe, del Juzgado Civil y Comercial 9 de Morón, detalló que el operativo se llevaba a cabo por falta de pago del alquiler. Había sido ordenado por del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº40.

El desalojo se ordenó en el marco de un juicio que ya cuenta con sentencia en primera y segunda instancia. Según explicó Daniel Bellini, representante del boliche, durante la época de pandemia el local bailable tuvo que permanecer cerrado por el confinamiento, por lo que le fue imposible pagar el total del alquiler.

A partir de eso, llegó a un convenio con la dueña anterior – que incluía ocupar el lugar sin contrato y sin el pago del alquiler- pero luego el terreno fue cedido a sus herederos. Estos no aceptaron el acuerdo y solicitaron que se desaloje la propiedad.

Bellini sostuvo además que los nuevos dueños pretenden recuperar el terreno para llevar a cabo un emprendimiento inmobiliario.

«Estuvimos dos años sin trabajar»

“Siempre se alquiló el lugar. Acá lo que ocurrió es que la señora que era la dueña, que estuvo durante los últimos años de su vida postrada, le dejó el bien a la persona que la cuidaba. No sabemos bien por qué ocurrió así. Siempre fue una controversia esto”, indicó.

“Estuvimos dos años sin trabajar. Es muy difícil pensar que en ese momento podíamos mantener los alquileres en tiempo y forma. Pero aprovecharon ese suceso para intentar llevar adelante un emprendimiento inmobiliario”, sostuvo en diálogo con TN.