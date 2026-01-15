Haedo: inauguraron el nuevo puente vehicular sobre las vías del Sarmiento

Está ubicado entre las estaciones Ramos Mejía y Haedo.

La empresa Trenes Argentinos inauguró el nuevo puente modular sobre las vías del ferrocarril Sarmiento en Haedo. Está ubicado entre las estaciones Ramos Mejía y Haedo.

La nueva estructura conecta la zona en sentido sur-norte. Y permite desviar el tránsito vehicular que cruza por el paso a nivel y que obliga a los trenes a circular a menor velocidad. También, favorece al tránsito cada vez que se produce un incidente con automóviles.

La habilitación del puente fue posible tras la finalización de las tareas de señalización, demarcación y colocación de cartelería que fueron necesarias para la habilitación al uso público.

“La apertura del nuevo cruce permite agilizar la circulación vehicular, en una zona de alta transitabilidad por la cercanía del Hospital Güemes”, ponderaron desde Trenes Argentinos.

Desde la empresa adelantaron que “en un futuro, se eliminará el paso a nivel Chile, generando de esta manera una operación ferroviaria más fluida y segura”.

Cabe detallar que el nuevo puente es de mano única del tipo U destinado al tránsito liviano. Cuenta con un ancho de calzada de 4,5 metros y una altura máxima permitida para vehículos de 3,8 metros.