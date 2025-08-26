Con una Bibliomóvil más linda y moderna, La Matanza fomenta la lectura en cada una de sus ciudades

La nueva Bibliomóvil de MTZ, un vehículo que funciona como biblioteca sobre ruedas para llevar la literatura a todos los rincones del distrito, fue parte de la renovación integral del Municipio con una actualización literaria e instalaciones más innovadoras y cómodas para las chicas y chicos.

La Biblioteca Móvil municipal, pertenece al programa Libros en Movimiento de la Secretaría de Cultura local, a cargo de Silvia Franchese, y viaja por el distrito visitando centros e instituciones educativas, además de participar en eventos, plazas culturales y, cada año, está presente también en la Feria del Libro.



La iniciativa forma parte de las políticas en educación que lleva adelante el Gobierno local, con una fuerte inversión, y busca garantizar que niñas, niños y jóvenes tengan acceso igualitario a herramientas educativas y culturales. A lo largo del año, la Bibliomóvil recorre La Matanza con el fin de acercar la literatura a los barrios y fomentar la lectura y la escritura para potenciar la creatividad, la imaginación y el aprendizaje de chicos y jóvenes.

La restauración integral incluyó el cambio de suelo, la instalación de nuevas bibliotecas, la restauración de mobiliarios y paredes, decoración con ilustraciones digitales y ploteos, iluminación renovada y además, se instaló el escalón para facilitar la accesibilidad, dando como resultado una Biblioteca Móvil mucho más moderna y funcional para que todas las chicas y los chicos del distrito aprovechen al máximo cada una de las actividades que ofrece.

Cabe recordar que, todas las instituciones educativas de La Matanza, pueden solicitar la visita de la Biblioteca Móvil municipal (Bibliomóvil) como una actividad complementaria a la programación de la planificación educativa y pedagógica, para que los alumnos participen en talleres literarios, artísticos y de narración, además de disfrutar de obras de teatro adaptadas a cada ciclo educativo y a las diferentes edades. La solicitud debe realizarse a través del mail: bibliomovil.lamatanza@gmail.com.