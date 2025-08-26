Continúa Accediendo a Derechos, el programa que amplía las oportunidades de la comunidad

En esta ocasión acercará diferentes gestiones administrativas y servicios a las vecinas y vecinos de González Catán y Gregorio de Laferrere.

Durante las jornadas se brinda asesoramiento de diferentes servicios, como trámites que se realizan en ANSES, y sobre los diversos programas disponibles para las familias desde el área de Desarrollo Social local, como por ejemplo: el Programa Más Vida; Soberanía Alimentaria y Huertas matanceras, con entrega de recetarios para una alimentación segura y saludable, y la entrega de semillas de estación para consolidar la autoproducción de alimentos. Además, están presentes las postas de vacunación del área de Salud Pública local.

El miércoles 27 de agosto, Accediendo a Derechos estará en el Jardín Comunitario Pequeñas Semillitas, ubicado en la calle Icalma 6391 entre Villegas y Apipé de González Catán; y el jueves 28 de agosto en Polo Educativo E.P N°187, E.S N°115 y Jardín 981, calle Reaño 3200 entre Olivieri y Sequeira de la localidad de Gregorio de Laferrere.

Los encuentros se desarrollan en conjunto con las secretarías de Desarrollo Social y Salud Pública local, así como también diversas áreas de la gestión del Municipio, para fortalecer las acciones que realiza el Gobierno de La Matanza y acercar estos servicios esenciales a cada ciudad y a todas las familias del distrito.