Jornada solidaria en La Matanza: Donar médula ósea para salvar vidas

En el marco de la Semana Mundial del Donante de Médula, el Gobierno local, a través de la Secretaría de Salud Pública, invita a las vecinas y vecinos a participar de una jornada de inscripción de donantes voluntarios de células de médula ósea. La iniciativa busca concientizar e informar sobre este tipo de donación y llevar esperanza a quienes más lo necesitan.

La destacada jornada solidaria tendrá lugar el viernes 26 de septiembre, de 12:30 a 18 horas, en la Plaza General San Martín de San Justo, ubicada en la intersección de Almafuerte e Hipólito Yrigoyen.

Organizada en conjunto con la Asociación Civil Dar por más sonrisas y el Registro Nacional de Donantes de CPH (INCUCAI), el evento tiene como objetivo principal concientizar e invitar a las vecinas y vecinos a sumarse como potenciales donantes, y acceder a todos los detalles sobre el procedimiento de donación, que es igual al de la donación de sangre.

Las personas interesadas, de entre 18 y 40 años, deben presentarse con DNI y 30 minutos de ayuno previo. El método de registro es sencillo, rápido y no invasivo.

A través de esta iniciativa, el Municipio busca fortalecer las redes de salud solidarias e incentivar a la comunidad a involucrarse en la donación de médula ósea, una acción clave para salvar vidas.

