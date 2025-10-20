Locales

Las vecinas y vecinos de La Matanza pueden cumplir el sueño de la casa propia: Más de 300 viviendas avanzan en Ciudad Evita

La matanza Informa

Con una fuerte inversión estratégica, continúa la construcción del segundo proyecto habitacional más importante del país. El importante desarrollo urbano cuenta, además, con espacios verdes, áreas comunes y centros comerciales. Las interesadas e interesados pueden acceder a las nuevas viviendas a través de: lamatanza.gov.ar/habitat/inscripcionviviendas

El proyecto de viviendas en Ciudad Evita se desarrolla sobre 8 manzanas: «Estas obras significan dignidad, trabajo y futuro. Cada vivienda que se construye es una familia que cumple el sueño de tener su hogar», expresó el intendente Fernando Espinoza, quien destacó el compromiso del Municipio y la Provincia de Buenos Aires con el desarrollo urbano y la inclusión social.

El avance de esta megaobra representa la consolidación de políticas habitacionales sostenidas, orientadas a mejorar la infraestructura y generar empleo. Junto al Municipio, supervisan los avances del proyecto, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, con quien se firmó un nuevo convenio para continuar con la construcción de más viviendas en los barrios Las Antenas, Santos Vega y Almafuerte.

Cabe destacar que, el mega complejo habitacional fue diseñado preservando la identidad histórica y urbanística de Ciudad Evita, a pedido del Intendente Fernando Espinoza para garantizar que el proyecto conviva en armonía con el perfil original de la localidad.

En La Matanza, cumplir el sueño de la casa propia y acceder a la primera vivienda hoy es posible.

