Nueva semana de servicios gratuitos, gestión de trámites y salud para la comunidad

Accediendo a Derechos es el programa municipal que recorre las ciudades de La Matanza, para acercar a las vecinas y vecinos herramientas de cuidado y acompañamiento. Esta semana, se hará presente en Gregorio de Laferrere y González Catán de 9 a 12 horas.

Durante cada jornada, las y los vecinos reciben asesoramiento en trámites de ANSES y de las diversas iniciativas de Desarrollo Social local, como el Programa Más Vida, que mejora la nutrición, el crecimiento y el desarrollo de la población materno infantil; y Soberanía Alimentaria y Huertas matanceras, que fomentan una alimentación segura y saludable a través de la autoproducción con capacitaciones, entrega de recetarios y de semillas de estación. Además, contarán con puestos de salud para acceder a vacunación de calendario.

Accediendo a Derechos se llevará a cabo este miércoles 29 de octubre en el Jardín Comunitario ‘Brotecitos de colores’, ubicado en Ricardo Gutiérrez 5429, Gregorio de Laferrere y jueves 30 en la Sociedad de Fomento ’17 de septiembre’, Achupallas y Lafayette, de la localidad de González Catán.