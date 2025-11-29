Agenda en común del trabajo y la producción: la CGT se reunió con empresarios PyME

“Esta convocatoria de la CGT es importante para intercambiar opiniones sobre la actualidad y el sector productivo, pero, sobre todo, los sectores industrial y comercial”, destacó el titular de la CGERA, Marcelo Fernández.

La nueva conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió con empresarios PyME de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) este miércoles. Allí, se buscó impulsar una agenda en común ante las reformas del Gobierno nacional.

Sobre la necesidad de discutir una serie de temas que hacen al trabajo y la producción, el presidente de la CGERA, Marcelo Fernández, expresó: “Esta convocatoria de la CGT es importante para intercambiar opiniones sobre la actualidad y el sector productivo, pero, sobre todo, los sectores industrial y comercial”.

En el encuentro, los empresarios señalaron la necesidad de un entorno amigable en cuanto a la carga burocrática, los costos logísticos y de energía, la presión fiscal, el sistema financiero, la infraestructura, la estabilidad monetaria, el control de las tarifas públicas, las normas laborales y los fallos judiciales. “No deben ser anclas, sino trampolines”, pidieron.

Por eso, hicieron hincapié en el fortalecimiento del mercado interno para tener una espalda que pueda conquistar mercados internacionales de igual a igual. Para esto, se deben reducir las asimetrías con otros países y buscar ventajas competitivas para la generación de valor. “Una industria es competitiva solo si exporta valor agregado y genera divisas genuinas”, aseguraron.

Segmentación de empresas

Además, los empresarios plantearon la necesidad de segmentar las empresas, debido a que la realidad de una firma pequeña dista mucho de la de una grande o multinacional. Por eso, consideraron “imperioso que se legisle de una manera diferente e integral a las PyMEs, en especial, a las de mano de obra intensiva, como industrias y pequeños comercios”.

Para esto, se requeriría avanzar en normas impositivas, laborales y previsionales, además del sistema normativo y financiero. “Hay que abarcar esto en una gran Ley Pyme que se constituya con todos para que no sea como es costumbre, que las normas terminan siendo resistidas y a muy corto plazo, sin el resultado deseado o, peor aún, el resultado contrario”, consignaron.

Puestos de trabajo

Por otra parte, la CGT puso el foco en la caída de puestos de trabajo registrada en los últimos meses, por lo que se valoró la asociación entre la inversión productiva y los trabajadores. En este punto, la CGERA planteó unificar posiciones ante las legislaciones o reformas que afecten a trabajadores y empresarios, que, actualmente, no participan de la discusión.

En esta línea, las partes debatieron sobre temáticas vinculadas a la competitividad, los costos de logística, la presión fiscal y el nivel de las exportaciones. “Pudimos discutir necesidades y saber qué podemos ceder cada uno. Fue un encuentro muy positivo y vamos a crear mesas de trabajo para estos temas”, valoró Fernández.