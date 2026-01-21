Orgullo Matancero: la delegación local triunfó en el Pre Cosquín 2026 y llega al escenario mayor del folklore argentino



La Matanza vuelve a consolidarse como una de las sedes más prestigiosas del certamen nacional. El bailarín Nicolás Robles y el Conjunto de Baile Sumapampa se consagraron ganadores en la Plaza Próspero Molina.

La cultura y el talento local volvió a brillar en lo más alto del folklore nacional. Tras una actuación histórica sobre el legendario escenario Atahualpa Yupanqui en Córdoba, la delegación matancera obtuvo el máximo galardón en dos categorías clave del Certamen Pre Cosquín 2026: Nicolás Robles en Solista de Malambo Masculino y el grupo Sumapampa en Conjunto de Baile Folklórico.



Con este triunfo, los artistas locales se ganaron el derecho de representar al distrito en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, que se llevará a cabo del 26 al 28 de enero, compartiendo escenario con las máximas figuras del género.

Bajo la coordinación de la Secretaría de Cultura y Educación, La Matanza se presentó una vez más como sede oficial, reafirmando su prestigio histórico en el certamen. En esta edición, la delegación llegó con 12 rubros a la competencia y logró un lugar en la final en 7 categorías: Solista e Instrumental, Conjunto Instrumental, Malambo, Pareja de Danza (Tradicional y Estilizada) y Conjunto de Baile.

Un año más, el Gobierno local acompaña a jóvenes y adultos de todo el distrito brindando la oportunidad de proyectar su talento a nivel latinoamericano en el festival más importante de su género. El objetivo sigue siendo promover las raíces folklóricas y reconocer el esfuerzo de nuestros artistas que llevan la identidad matancera a todo el país.